5 видов продуктов, которые незаметно вредят здоровью детей

·54·Здоровье
5 видов продуктов, которые незаметно вредят здоровью детей

Яркая упаковка, сладкий вкус и реклама, ориентированная на детей — все это привлекает малышей к различным продуктам и напиткам. Однако не каждый продукт, который нравится ребенку, полезен для его здоровья. Частое употребление некоторых продуктов может привести к избыточному весу, разрушению зубов и формированию неправильных пищевых привычек.

Всемирная организация здравоохранения также рекомендует ограничивать в рационе детей продукты, богатые сахаром, солью и трансжирами. Итак, на какие 5 видов продуктов в детском рационе следует обратить особое внимание?

1. Газированные и сладкие напитки

Кола, лимонад, сладкий чай и пакетированные сокосодержащие напитки могут содержать большое количество добавленного сахара. Их регулярное употребление повышает риск развития кариеса и ожирения. Кроме того, такие напитки могут вытеснить привычку пить воду. Детям до двух лет напитки с добавлением сахара не рекомендуются.

2. Конфеты, печенье и другие сладости

Конфеты, мармелад, вафли, торты и сладкое печенье очень популярны среди детей. Однако в большинстве из них высоко содержание сахара при низкой питательной ценности. Частое употребление таких продуктов может привести к кариесу и избыточному весу. Особенно не рекомендуется добавлять сахар в рацион детей до двух лет.

3. Чипсы, сухарики и лапша быстрого приготовления

В этих продуктах может быть много соли, жиров и различных пищевых добавок. Их регулярное употребление снижает долю полезных продуктов — овощей, фруктов и белковой пищи — в рационе ребенка. Содержание натрия в некоторых продуктах также может быть избыточным для детей.

5 видов продуктов, которые незаметно вредят здоровью детей

4. Колбаса, сосиски и копченые мясные изделия

Благодаря быстроте приготовления колбаса и сосиски стали частыми гостями на столах во многих семьях. Однако такие продукты могут содержать много соли, а некоторые — высокий уровень жиров. Поэтому не стоит использовать их как основной источник мяса в ежедневном рационе ребенка; по возможности лучше выбирать свежеприготовленное мясо, рыбу или яйца.

5. Энергетические и кофеиносодержащие напитки

Энергетические напитки абсолютно не подходят для детей. Содержащийся в них кофеин может вызвать учащенное сердцебиение, нарушить сон и усилить раздражительность. Безопасная доза кофеина для детей младшего возраста не установлена. По этой причине им нельзя давать энергетические напитки, кофе и напитки с кофеином.

5 видов продуктов, которые незаметно вредят здоровью детей

Самое главное, не стоит называть все эти продукты «ядом». Основная опасность заключается в их частом и чрезмерном употреблении. В ежедневном рационе ребенка должны преобладать чистая вода, овощи, фрукты, яйца, мясо, молочные продукты и полезные блюда домашнего приготовления.

Всемирная организация здравоохранения
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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