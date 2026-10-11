Смерть сотрудницы лаборатории в России: ВОЗ не нашла доказательств распространения опасного заболевания

·40·Мир
Смерть сотрудницы лаборатории в России: ВОЗ не нашла доказательств распространения опасного заболевания

Смерть от пневмонии сотрудницы противочумного научно-исследовательского центра в Иркутской области России вызвала опасения. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что доказательств продолжающегося распространения заболевания, связанного с этим инцидентом, не обнаружено. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, 2 октября 28-летняя сотрудница лаборатории Дарья Шипилова скончалась от пневмонии по неизвестным причинам. После этого российские власти поместили в карантин около 200 контактировавших с ней лиц.

В ВОЗ сообщили, что анализы, взятые у погибшей и контактировавших с ней лиц, дали отрицательный результат на проверенные опасные патогены. Также у контактировавших не были выявлены симптомы заболевания и другие случаи тяжелой пневмонии, связанные с данным инцидентом.

Организация отметила, что главной неопределенностью остается отсутствие точного диагноза заболевания, ставшего причиной смерти женщины. Российские власти в свою очередь заявили, что женщина прошла необходимые вакцинации и в ее организме не были обнаружены микроорганизмы, связанные с ее деятельностью в лаборатории.

8 октября Россия объявила о завершении медицинского осмотра лиц, контактировавших с погибшей. На данный момент ВОЗ отмечает отсутствие доказательств распространения чумы в России.

Дарья ШипиловаВсемирная организация здравоохраненияИркутская областьпневмония
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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