Смерть сотрудницы лаборатории в России: ВОЗ не нашла доказательств распространения опасного заболевания

Смерть от пневмонии сотрудницы противочумного научно-исследовательского центра в Иркутской области России вызвала опасения. Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что доказательств продолжающегося распространения заболевания, связанного с этим инцидентом, не обнаружено. Об этом сообщает Reuters.

Согласно информации, 2 октября 28-летняя сотрудница лаборатории Дарья Шипилова скончалась от пневмонии по неизвестным причинам. После этого российские власти поместили в карантин около 200 контактировавших с ней лиц.

В ВОЗ сообщили, что анализы, взятые у погибшей и контактировавших с ней лиц, дали отрицательный результат на проверенные опасные патогены. Также у контактировавших не были выявлены симптомы заболевания и другие случаи тяжелой пневмонии, связанные с данным инцидентом.

Организация отметила, что главной неопределенностью остается отсутствие точного диагноза заболевания, ставшего причиной смерти женщины. Российские власти в свою очередь заявили, что женщина прошла необходимые вакцинации и в ее организме не были обнаружены микроорганизмы, связанные с ее деятельностью в лаборатории.

8 октября Россия объявила о завершении медицинского осмотра лиц, контактировавших с погибшей. На данный момент ВОЗ отмечает отсутствие доказательств распространения чумы в России.