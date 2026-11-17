Ситуация с лихорадкой денге в Бангладеш остается серьезной. С начала 2026 года в стране от этого заболевания скончались 502 человека. Число пациентов, заразившихся инфекцией и госпитализированных, достигло 164 107 человек.

По данным Главного управления здравоохранения страны, за последние 24 часа, завершившиеся 16 ноября, в больницы были помещены еще 1 598 пациентов, трое скончались. На данный момент 157 988 пациентов прошли лечение и были выписаны из больниц. В настоящее время 5 617 человек продолжают лечение в медицинских учреждениях.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с июля в Бангладеш наблюдается резкий рост числа случаев заболевания. На 44-й неделе ноября было зарегистрировано 12 981 подозрение на инфекцию. Это на 12 процентов больше, чем на предыдущей неделе.

Специалисты отмечают, что в этом году сезон денге может продлиться дольше обычного. Продолжающиеся дожди и увеличение количества мест со стоячей водой создают благоприятные условия для размножения комаров Аедес, переносящих заболевание. Кроме того, ситуацию осложняет то, что инфекция широко распространяется не только в крупных городах, но и в сельской местности.