В мире более 170 миллионов детей страдают от ожирения

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ожирение среди детей и подростков в мире приобретает все более масштабный характер. В 2024 году ожирение было зафиксировано более чем у 170 миллионов детей в возрасте от 5 до 19 лет.

Согласно данным, этот показатель с 1990 года вырос почти в четыре раза. Около 70 миллионов случаев ожирения приходятся на детей в возрасте от 5 до 9 лет.

ВОЗ впервые разработала специальное руководство по лечению ожирения у детей. Организация рекомендует в качестве решения проблемы увеличивать физическую активность, улучшать привычки питания и менять поведенческие подходы.

В то же время ВОЗ не рекомендует использовать специальные лекарственные средства, хирургические операции или устройства для снижения веса при лечении ожирения у детей в возрасте до 9 лет.

Организация подчеркивает, что подходить к проблеме исключительно с точки зрения лечения недостаточно. Важно также расширять возможности для здорового питания и физической активности детей.

Ранее Всемирная федерация борьбы с ожирением прогнозировала, что к 2040 году с проблемой избыточного веса в мире могут столкнуться более 500 миллионов детей. У 227 миллионов из них могут возникнуть проблемы, связанные с ожирением.