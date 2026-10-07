В мире более 170 миллионов детей страдают от ожирения

·32·Мир
В мире более 170 миллионов детей страдают от ожирения

Всемирная организация здравоохранения сообщила о том, что ожирение среди детей и подростков в мире приобретает все более масштабный характер. В 2024 году ожирение было зафиксировано более чем у 170 миллионов детей в возрасте от 5 до 19 лет.

Согласно данным, этот показатель с 1990 года вырос почти в четыре раза. Около 70 миллионов случаев ожирения приходятся на детей в возрасте от 5 до 9 лет.

ВОЗ впервые разработала специальное руководство по лечению ожирения у детей. Организация рекомендует в качестве решения проблемы увеличивать физическую активность, улучшать привычки питания и менять поведенческие подходы.

В то же время ВОЗ не рекомендует использовать специальные лекарственные средства, хирургические операции или устройства для снижения веса при лечении ожирения у детей в возрасте до 9 лет.

Организация подчеркивает, что подходить к проблеме исключительно с точки зрения лечения недостаточно. Важно также расширять возможности для здорового питания и физической активности детей.

Ранее Всемирная федерация борьбы с ожирением прогнозировала, что к 2040 году с проблемой избыточного веса в мире могут столкнуться более 500 миллионов детей. У 227 миллионов из них могут возникнуть проблемы, связанные с ожирением.

Всемирная организация здравоохраненияожирениеВсемирная федерация борьбы с ожирениеможирение у детей в 2024 году
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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