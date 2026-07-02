Обычная игрушка в мгновение ока обожгла кожу 7-летней девочки

Неприятный инцидент, произошедший в городе Алматы в Казахстане, вновь поднял вопрос о безопасности некоторых детских игрушек. В результате разрыва мягкой игрушки, предназначенной для снятия стресса, 7-летняя девочка получила химический ожог.

По словам матери девочки, Асель Пак, гелеобразное вещество внутри игрушки вытекло и прилипло к коже ребенка. В итоге вещество оторвало слой кожи, и врачи диагностировали у девочки химический ожог в области плеча и руки.

Женщина сообщила, что сохранила чек о покупке товара и все медицинские документы. Теперь она требует проведения независимой экспертизы безопасности данной игрушки.

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать некачественная копия популярной «сквиш-игрушки» из мягкого материала.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана сообщил, что отдельные технические требования для антистрессовых игрушек не установлены. Вместе с тем, все детские игрушки, продаваемые на рынке, должны соответствовать общим стандартам безопасности и иметь сертификат соответствия.

Специалисты рекомендовали родителям при покупке игрушек обращать особое внимание на страну происхождения, сертификат и документы, подтверждающие безопасность.

В настоящее время по данному происшествию проводится официальное расследование. Если подтвердится, что травма была вызвана дефектом изделия или несоблюдением требований безопасности, производитель или продавец могут быть привлечены к ответственности по закону.

Специалисты также еще раз напомнили о важности того, чтобы не покупать товары неизвестного происхождения и не оставлять маленьких детей с игрушками без присмотра.