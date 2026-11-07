Кровавая стрельба в Кракове: 25-летний преступник открыл огонь по толпе, 5 человек погибли (видео)

В Кракове, историческом и туристическом центре Польши, произошло беспрецедентное вооруженное нападение. По последним данным, число погибших в результате инцидента достигло 5 человек, еще более 10 получили ранения различной степени тяжести.

Премьер-министр Польши Дональд Туск квалифицировал произошедшее кровавое событие как «террористический акт» и поручил правоохранительным органам тщательно расследовать истинные причины случившегося.

Кровавый вечер на исторической площади: как произошло нападение?

Согласно информации, предоставленной местной полицией и администрацией, трагедия началась 7 ноября около 15:00 по местному времени в самом оживленном месте города — на Главной рыночной площади (Рйнек Гłовнй):

Вторжение на площадь: Вооруженный человек в военной камуфляжной форме и маске прорвался на площадь на легковом автомобиле;

Беспорядочная стрельба: Из длинноствольного боевого автоматического оружия он начал хаотично стрелять по окружающим невинным туристам и местным жителям;

Нападение на трамвай: Также во время стрельбы был обстрелян общественный трамвай, проезжавший рядом с площадью, среди пассажиров началась паника.

Столкновение с полицией и задержание 25-летнего нападавшего

Преступник попытался воспользоваться ситуацией и скрыться с места происшествия, но далеко уйти не смог:

Перестрелка на перекрестке: Во время бегства на пересечении улиц Диетла и Страдомска он был окружен силами полиции, после чего между ними завязалась прямая перестрелка;

Личность подозреваемого: Сотрудники полиции ранили нападавшего, задержали его и доставили в больницу. Им оказался 25-летний гражданин Польши ;

Склад оружия: При осмотре его автомобиля были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия и большой запас боеприпасов.

Жертвы, пострадавшие и чрезвычайное положение в городе

После инцидента меры безопасности в городе были резко усилены: