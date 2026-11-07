Кровавая стрельба в Кракове: 25-летний преступник открыл огонь по толпе, 5 человек погибли (видео)
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- В Кракове в результате вооруженного нападения, организованного 25-летним преступником, погибли 5 человек, а более 10 получили ранения.
- Около 15:00 7 ноября преступник, въехавший на Главную рыночную площадь (Рйнек Гłовнй) на автомобиле, открыл огонь по жителям и трамваю.
- Сотрудники полиции сбили и задержали подозреваемого на пересечении улиц Диетла и Страдомска, при этом в его автомобиле было обнаружено множество оружия.
В Кракове, историческом и туристическом центре Польши, произошло беспрецедентное вооруженное нападение. По последним данным, число погибших в результате инцидента достигло 5 человек, еще более 10 получили ранения различной степени тяжести.
Премьер-министр Польши Дональд Туск квалифицировал произошедшее кровавое событие как «террористический акт» и поручил правоохранительным органам тщательно расследовать истинные причины случившегося.
Кровавый вечер на исторической площади: как произошло нападение?
Согласно информации, предоставленной местной полицией и администрацией, трагедия началась 7 ноября около 15:00 по местному времени в самом оживленном месте города — на Главной рыночной площади (Рйнек Гłовнй):
Вторжение на площадь: Вооруженный человек в военной камуфляжной форме и маске прорвался на площадь на легковом автомобиле;
Беспорядочная стрельба: Из длинноствольного боевого автоматического оружия он начал хаотично стрелять по окружающим невинным туристам и местным жителям;
Нападение на трамвай: Также во время стрельбы был обстрелян общественный трамвай, проезжавший рядом с площадью, среди пассажиров началась паника.
Столкновение с полицией и задержание 25-летнего нападавшего
Преступник попытался воспользоваться ситуацией и скрыться с места происшествия, но далеко уйти не смог:
Перестрелка на перекрестке: Во время бегства на пересечении улиц Диетла и Страдомска он был окружен силами полиции, после чего между ними завязалась прямая перестрелка;
Личность подозреваемого: Сотрудники полиции ранили нападавшего, задержали его и доставили в больницу. Им оказался 25-летний гражданин Польши;
Склад оружия: При осмотре его автомобиля были обнаружены несколько единиц огнестрельного оружия и большой запас боеприпасов.
Жертвы, пострадавшие и чрезвычайное положение в городе
После инцидента меры безопасности в городе были резко усилены:
Состояние пострадавших: Среди более чем 10 пострадавших есть двое полицейских, получивших тяжелые ранения при нейтрализации преступника. Врачи оценивают состояние одного из них как крайне тяжелое;
Кризисный штаб и оцепление: В настоящее время центральная часть Кракова полностью оцеплена полицией и спецслужбами, при мэрии города действует оперативный штаб по кризисным ситуациям.
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