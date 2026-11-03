В Казахстане пресечена попытка государственного переворота: КНБ задержал 10 человек в Атырау

·5·Мир
В Казахстане пресечена попытка государственного переворота: КНБ задержал 10 человек в Атырау

Комитет национальной безопасности (КНБ) Республики Казахстан предотвратил серьезный план по насильственному захвату власти на западе страны. Об этом сообщает издание Тенгриневс со ссылкой на официальное заявление комитета.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в городе Атырау, были задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке к насильственному изменению действующего конституционного строя Казахстана и свержению власти.

Подробности спецоперации и обнаруженные вещественные доказательства

Сотрудники службы национальной безопасности и спецподразделений провели масштабные обыски по местам проживания подозреваемых:

  • Оперативные задержания: В ходе спецоперации все члены группы были нейтрализованы и задержаны во время внезапных рейдов;

  • Огнестрельное оружие и наркотики: В процессе обысков у задержанных и в тайниках были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств различные виды огнестрельного оружия и наркотические средства;

  • Экстремистская литература: Кроме того, у подозреваемых была изъята религиозная литература и материалы, использовавшиеся в целях пропаганды.

План насильственного изменения власти

Согласно имеющимся данным, группа разработала четкий план действий, направленный на создание внутренней нестабильности в стране и захват государственных органов:

  • Угроза конституционному строю: Следственные органы проводят полную проверку планов задержанных по разжиганию розни в обществе и нарушению политического порядка насильственными методами;

  • Возбуждено уголовное дело: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям, продолжаются следственные действия по выявлению других возможных связей группы и источников ее финансирования.

Благодаря своевременным и решительным мерам КНБ была предотвращена серьезная угроза безопасности в регионе, ситуация полностью взята под контроль правоохранительных органов.

Казахстан КНБАтырауКонституционный стройЭкстремизм
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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