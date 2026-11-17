В Турции доброта одного отца привлекла внимание многих пользователей социальных сетей. Увидев, как другой ребенок с завистью смотрит на аккумуляторную игрушечную машинку, которую он купил своему сыну, мужчина решил сделать ему такой же подарок. Об этом сообщает Linkedin.

Видео, запечатлевшее этот момент, распространилось в социальных сетях. На нем видно, как отец сначала снимает на видео, как его сын катается по улице на красной аккумуляторной машинке.

Позже, пересматривая запись, он заметил на заднем плане мальчика, который с завистью смотрел на игрушечный автомобиль. Эта ситуация не оставила мужчину равнодушным.

Он разыскал мальчика и подарил ему точно такую же аккумуляторную машинку. Таким образом, отец подарил радость еще одному ребенку.

Это событие было тепло встречено пользователями социальных сетей. Многие отмечают великодушие отца и то, что он не остался равнодушным к детской радости.