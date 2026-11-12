Серьезный допрос после скандала: чем закончится инцидент с участием звезд UFC?

Поскольку инцидент произошел в общественном месте и все детали были зафиксированы на видеокамеры, правоохранительные органы были вынуждены вмешаться. По словам Ариэля Хельвани, у участников происшествия берут показания.

В Абу-Даби (ОАЭ) произошел неожиданный и острый конфликт с участием звезд смешанных единоборств (ММА). Как сообщил известный спортивный журналист Ариэль Хельвани, все участники потасовки, возникшей между командами чемпиона UFC Мераба Двалишвили и известного бойца Усмана Нурмагомедова, в настоящее время доставлены в полицейский участок.

«Согласно последней информации, которую я получил, все участники конфликта, включая Мераба и его друга, находятся в полицейском участке для дачи показаний. Насколько я понимаю, Мераб не намерен подавать заявление о возбуждении уголовного дела. Однако инцидент произошел в общественном месте и попал на камеру. По этой причине всех доставили в полицию», — отметил журналист.

Параметры конфликта и ход расследования Основные детали и информация Место происшествия Город Абу-Даби (ОАЭ) Участвующие стороны Команды Мераба Двалишвили и Усмана Нурмагомедова Меры правоохранительных органов Все участники доставлены в полицейский участок, идет процесс дачи показаний Позиция потерпевшего Мераб Двалишвили не намерен подавать заявление о возбуждении уголовного дела Источник информации Известный спортивный журналист Ариэль Хельвани

Под угрозой ли будущие контракты с UFC?

Данный инцидент вызвал большой резонанс не только с правовой точки зрения, но и в мире спорта. По мнению экспертов, подобные беспорядки могут бросить тень на репутацию бойцов и их отношения с промоушеном.

«Главный вопрос, который меня интересует — подпишет ли UFC контракт с Усманом после этого события? Интересно наблюдать за тем, как разрешится эта ситуация», — добавил Хельвани.

На данный момент официальные полицейские органы не предоставили окончательного решения или дополнительных заявлений. Развитие ситуации остается под пристальным вниманием болельщиков и спортивных экспертов.

Как вы считаете, насколько серьезно подобные конфликты вне спортивных арен и столкновения между командами влияют на репутацию бойцов и их будущее в лиге? Оставляйте свое мнение в комментариях!