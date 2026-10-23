Трамп хотел изменить название Атлантического океана, Google ответила отказом

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал вопрос изменения названия Атлантического океана с руководством Google. По его словам, генеральный директор компании Сундар Пичаи отклонил это предложение. Об этом сообщает «Те Гуардиан».

Трамп рассказал об этом 21 октября на митинге в штате Южная Каролина. По его словам, он связался с генеральным директором Google Сундаром Пичаи и спросил, возможно ли изменить название Атлантического океана.

«Мы серьезно рассмотрели вопрос об изменении названия Атлантического океана, и я позвонил в Google Maps. Я сказал Сундару: «Я тут думаю об Атлантическом океане, сможете ли вы это сделать?»», — вспоминал Трамп.

Президент отметил, что Пичаи заявил о невозможности реализации этого предложения на данный момент. Трамп привел его ответ следующим образом: океаны отличаются от других географических объектов тем, что они омывают берега множества стран. По этой причине глава Google попросил его не обращаться с подобными просьбами.

Трамп сообщил, что отказывается от идеи изменения названия Атлантического океана. Однако он также упомянул идею назвать Тихий океан «Американским океаном».

Ранее администрация Трампа приняла решение переименовать Мексиканский залив в «Американский залив». Позже была выдвинута инициатива изменить название озера Онтарио на «Американское озеро». Google Maps отображает эти названия для пользователей из США, в то время как в других странах сохраняются прежние названия или они отображаются по-разному в зависимости от региона.