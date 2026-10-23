Трамп хотел изменить название Атлантического океана, Google ответила отказом

·4·Мир
Трамп хотел изменить название Атлантического океана, Google ответила отказом

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал вопрос изменения названия Атлантического океана с руководством Google. По его словам, генеральный директор компании Сундар Пичаи отклонил это предложение. Об этом сообщает «Те Гуардиан».

Трамп рассказал об этом 21 октября на митинге в штате Южная Каролина. По его словам, он связался с генеральным директором Google Сундаром Пичаи и спросил, возможно ли изменить название Атлантического океана.

«Мы серьезно рассмотрели вопрос об изменении названия Атлантического океана, и я позвонил в Google Maps. Я сказал Сундару: «Я тут думаю об Атлантическом океане, сможете ли вы это сделать?»», — вспоминал Трамп.

Президент отметил, что Пичаи заявил о невозможности реализации этого предложения на данный момент. Трамп привел его ответ следующим образом: океаны отличаются от других географических объектов тем, что они омывают берега множества стран. По этой причине глава Google попросил его не обращаться с подобными просьбами.

Трамп сообщил, что отказывается от идеи изменения названия Атлантического океана. Однако он также упомянул идею назвать Тихий океан «Американским океаном».

Ранее администрация Трампа приняла решение переименовать Мексиканский залив в «Американский залив». Позже была выдвинута инициатива изменить название озера Онтарио на «Американское озеро». Google Maps отображает эти названия для пользователей из США, в то время как в других странах сохраняются прежние названия или они отображаются по-разному в зависимости от региона.

Дональд ТрампСундар ПичаиGoogle MapsАтлантический океан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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