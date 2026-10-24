«Не Атлантика, а океан Трампа»: глава Google отверг необычное предложение Трампа
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором корпорации Google Сундаром Пичаи вызвал бурное обсуждение по всему миру.
Глава Белого дома предложил официально переименовать второй по величине океан мира — Атлантический океан — в «Океан Трампа», однако руководитель технологического гиганта эту идею не принял.
«Омывает берега многих стран»: отказ Пичаи
Согласно подробностям телефонных переговоров, глава компании сослался на географические и международные нормы:
Требование президента: Трамп настаивал на переименовании Атлантического океана на картах в свою честь;
Аргумент Сундара Пичаи: Генеральный директор Google напомнил, что Атлантический океан является международной акваторией, омывающей берега не только США, но и десятков независимых государств и нескольких континентов, и заявил, что не может поддержать это предложение.
Менял ли Google названия раньше?
Отмечается, что ранее компания Google уже удовлетворяла некоторые требования Дональда Трампа в отношении географических объектов:
Мексиканский залив: Ранее компания внесла коррективы в название Мексиканского залива по требованию президента;
Озеро Онтарио: Сообщается, что аналогичные изменения были внесены и в отношении названия известного озера Онтарио в Северной Америке на картах.
Однако переименование Атлантического океана — крупного стратегического водоема глобального масштаба — было отклонено технологическим гигантом из-за противоречия правилам международного права и картографии.
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