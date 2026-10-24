«Не Атлантика, а океан Трампа»: глава Google отверг необычное предложение Трампа

·53·Мир
«Не Атлантика, а океан Трампа»: глава Google отверг необычное предложение Трампа

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и генеральным директором корпорации Google Сундаром Пичаи вызвал бурное обсуждение по всему миру.

Глава Белого дома предложил официально переименовать второй по величине океан мира — Атлантический океан — в «Океан Трампа», однако руководитель технологического гиганта эту идею не принял.

«Омывает берега многих стран»: отказ Пичаи

Согласно подробностям телефонных переговоров, глава компании сослался на географические и международные нормы:

  • Требование президента: Трамп настаивал на переименовании Атлантического океана на картах в свою честь;

  • Аргумент Сундара Пичаи: Генеральный директор Google напомнил, что Атлантический океан является международной акваторией, омывающей берега не только США, но и десятков независимых государств и нескольких континентов, и заявил, что не может поддержать это предложение.

Менял ли Google названия раньше?

Отмечается, что ранее компания Google уже удовлетворяла некоторые требования Дональда Трампа в отношении географических объектов:

  • Мексиканский залив: Ранее компания внесла коррективы в название Мексиканского залива по требованию президента;

  • Озеро Онтарио: Сообщается, что аналогичные изменения были внесены и в отношении названия известного озера Онтарио в Северной Америке на картах.

Однако переименование Атлантического океана — крупного стратегического водоема глобального масштаба — было отклонено технологическим гигантом из-за противоречия правилам международного права и картографии.

Дональд ТрампСундар ПичаиGoogleАтлантический океан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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