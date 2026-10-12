Трамп хочет изменить и название океана: появится ли «Океан Трампа»?

Президент США Дональд Трамп выдвинул очередную громкую идею об изменении географических названий. Он заявил, что Атлантический или Тихий океан можно было бы назвать «Океаном Трампа», и выразил желание реализовать это до окончания своего президентского срока. Однако данное предложение пока не является официальным решением, а представляет собой лишь идею, озвученную им публично.

Слова Трампа, произнесенные 10 октября на митинге в Кларксвилле (штат Теннесси), привлекли внимание мировых СМИ. По его словам, в дополнение к ранее измененным названиям водоемов в стране может быть рассмотрена идея переименования еще одного океана и реки.

«Океан Трампа» или «Американский океан»?

Выступая перед своими сторонниками, Трамп упомянул прежние изменения названий и заявил, что теперь подумывает об обновлении названия океана.

«У нас есть залив, есть прекрасное озеро. Кто-то сказал, что нам нужна и река. Нам нужны река и океан», — заявил президент США в общих чертах.

Допустив выбор между Атлантическим и Тихим океаном, он назвал в качестве новых вариантов «Океан Трампа» или «Американский океан». Его слова были встречены на митинге смехом и аплодисментами.

Трамп и раньше пытался менять географические названия

Эта идея не является первой инициативой Трампа в сфере географических названий. В январе 2025 года он подписал указ о переименовании Мексиканского залива на территории США в «Американский залив». Название вершины Денали на Алеутских островах также было возвращено в федеральную систему наименований США как Мак-Кинли.

А в 2026 году появились сообщения о том, что продвигалась идея переименования озера Онтарио в «Американское озеро». Подобные инициативы еще больше усилили споры вокруг географических названий в США.

Можно ли изменить название океана?

Здесь есть важный нюанс: правительство США может принимать решения об официальном наименовании географических объектов на своей территории. Однако изменить название международного водоема в мировом масштабе — задача гораздо более сложная.

Например, решение США о переименовании Мексиканского залива автоматически не обязывает другие страны и международные организации использовать это название. Агентство Ассокиатед Пресс также заявляло, что сохраняет историческое название этого залива, отдельно упоминая новое наименование, применяемое в США.

Поэтому осуществление идеи переименования Атлантического или Тихого океана в «Океан Трампа» зависит не только от заявления самого Трампа. Официального решения об изменении названия океана на данный момент не объявлялось.

Успеет ли он до окончания президентского срока?

Трамп выразил желание воплотить эту инициативу в жизнь до окончания своего президентского срока. Но через какие официальные процедуры пройдет его предложение, какой океан будет выбран и будет ли оно признано на международном уровне — пока неизвестно.

Таким образом, «Океан Трампа» пока остается не новым официальным названием на картах, а лишь идеей, озвученной президентом США. Если эта инициатива получит продолжение, вопрос географических названий и международного признания может снова оказаться в мировой повестке дня.