В Google Maps появились новые агентные возможности

Компания Google в четверг объявила о добавлении в функцию «Аск Мапс» сервиса Google Maps ряда новых агентных возможностей, включая заказ еды, бронирование отелей и поиск билетов. Эта новость стала важным шагом технологического гиганта на пути превращения карт из обычного инструмента навигации в полноценного помощника, который помогает пользователям решать повседневные задачи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новые функции на основе искусственного интеллекта упрощают использование карт и позволяют решать повседневные задачи непосредственно в приложении. Теперь пользователи смогут удобно заказывать необходимые товары и услуги с помощью текстовых запросов.

Как заказать еду и найти отель

Благодаря агентным возможностям заказа еды пользователи могут спросить «Аск Мапс», где найти, например, веганский тост с авокадо и латте на овсяном молоке. Система покажет расположенные поблизости рестораны, где подают нужные блюда. После выбора ресторана появится возможность оформить заказ через поддерживаемые платформы, такие как Square, Тоаст или Uber Эатс.

Пользователи также смогут обращаться к искусственному интеллекту за помощью в поиске отелей для будущих поездок. Например, если попросить найти рядом с конференцией в определённом городе недорогой отель с высоким рейтингом, система сравнит цены, проверит наличие свободных номеров и представит готовый список. После этого можно будет перейти на сайт партнёра и завершить бронирование.

Персональный интеллект и память диалогов

В рамках нового обновления в Google Maps также появляется функция «Персонал Intelligence» («Персональный интеллект»). Она позволяет инструменту на основе искусственного интеллекта персонализировать ответы с учётом данных пользователя из Gmail и Google Календар. В результате сервис сможет давать точные и адаптированные ответы на вопросы о времени запланированных рейсов, бронировании ужинов или отелях.

Важно отметить, что функция «Персональный интеллект» будет отключена по умолчанию и станет работать только с аналогичного разрешения пользователя. Кроме того, «Аск Мапс» теперь умеет запоминать предыдущие диалоги. Это позволит пользователям продолжать обсуждение ранее запланированных поездок, не начиная поиск заново.

Пока эти передовые агентные функции постепенно внедряются только для пользователей в США. В дальнейшем ожидается расширение возможностей на другие регионы, что заметно повлияет на развитие картографических сервисов.