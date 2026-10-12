В Флориде рыбак поймал оранжевую акулу

·3·Мир
В Флориде рыбак поймал оранжевую акулу

Над Атлантическим океаном висел низкий утренний туман, укутывая побережье Флориды плотной завесой и делая границу между небом и морем практически незаметной. Майк Хендрис медленно вел свою стеклопластиковую лодку среди мелких подводных рифов, а тихий гул мотора разносился над исключительно спокойным океаном. В небе не кружилась ни одна птица, а на простирающейся вдаль глади воды не было видно других лодок.

Многие годы такое одиночество служило для Майка своеобразным убежищем. Он выбирал именно это место, чтобы немного отдалиться от суетливой повседневной жизни, обрести покой и остаться наедине с природой. Однако сегодняшнее безмолвие отличалось от прежних. Тяжелая тишина вокруг создавала странное впечатление, будто она что-то скрывает, словно кто-то наблюдает за Майком.

Что таилось на темном дне моря?

Рыбаки в лодке держат крупную оранжевую акулу на поверхности воды.

Приведя лодку к глубокому подводному обрыву, Майк заглушил мотор. Затем он закрепил на крючке наживку и бросил грузило в темнеющую воду. Свинцовый груз уходил все глубже в пучину, куда не проникал свет.

В этот момент с поверхности моря внезапно повеял холодный ветер. На водной глади появились мелкие волны, а у Майка по коже пробежали мурашки от холода. Обстановка вокруг приобрела еще более таинственный характер.

Налив себе чашку черного кофе, он прислонился к бортику лодки. Устремив взгляд на удочку, он наблюдал, как ее кончик плавно покачивается под воздействием мягких волн.

Майк еще не знал, какая тайна скрывается за этим спокойствием. Но под лодкой, в темной глубине воды, двигалось какое-то гигантское создание. Оно приближалось все ближе, целенаправленно плывя к наживке на крючке. Без предупреждения кончик крепкого удилища Майка резко согнулся в сторону океанского дна. Когда леска с бешеной скоростью сматывалась с катушки, ее натяжение издавало оглушительный визжащий звук. Когда удочка чуть было не вырвалась из рук, Майк бросился вперед и крепко схватил ее. Существо, попавшееся на крючок, было тяжелее и сильнее любого луциана или групера, пойманного им за двадцатилетний опыт рыбалки.

Человек в перчатках держит оранжевую акулу из воды.

Упершись ногами в палубу лодки, он резко потянул удочку на себя. В тот же миг он почувствовал, как мускулистое тело создания на другом конце лески оказывает мощное и непрекращающееся сопротивление. Чудовище, преодолевая слабое течение, протащило его маленькую лодку на несколько ярдов.

Майк пытался вернуть каждый дюйм лески, со лба у него катился пот, а плечи болели от колоссального напряжения.

— Да что же это за проклятая тварь клюнула? — крикнул он ветру.

Это была не обычная рыбалка. Казалось, он пытается вытащить огромный мотор, упавший на дно и совершенно не желающий останавливаться.

Майк ХендрисАтлантический океанбудтотемное дно
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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