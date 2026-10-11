Трамп предложил «изменить» названия Атлантического или Тихого океанов

·81·Мир
Трамп предложил «изменить» названия Атлантического или Тихого океанов

Президент США Дональд Трамп заявил, что названия Атлантического или Тихого океанов можно изменить на «Океан Трампа» или «Океан американских континентов». Об этом он сообщил 10 октября на митинге в городе Кларксвилл, штат Теннесси. Об этом пишет Те Вашингтон Пост.

В своей речи Трамп напомнил, что в США есть залив и озеро, названные в его честь, и подчеркнул, что теперь такое же название нужно дать океану и реке.

«Нам нужна река. Нам нужен океан», — сказал он.

После этого президент отметил, что можно изменить название либо Атлантического, либо Тихого океана, предложив такие варианты, как «Океан Трампа» или «Океан американских континентов». По его словам, до окончания президентского срока у США должен появиться океан, названный в их честь.

Ранее Трамп выступал с инициативой переименовать Мексиканский залив в «Американский залив». Его новое высказывание также напомнило о предыдущих инициативах по изменению названий географических объектов.

Однако официального решения об изменении названия Атлантического или Тихого океанов пока не объявлено. Слова Трампа на митинге пока остаются лишь предложением.

Дональд ТрампОкеан ТрампаАтлантический океанТихий океан
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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