В Казахстане учения закончились трагедией: 19 военнослужащих унесло в море (видео)

В Мангистауской области Казахстана во время военно-морских учений произошел трагический инцидент. Выполнявшие учебно-боевую задачу на побережье Каспия 19 военнослужащих были унесены в море. К настоящему времени подтверждена гибель 9 из них, 3 человека спасены. Продолжаются поисково-спасательные работы по установлению судьбы остальных.

Инцидент произошел 24 сентября на Каспийском побережье Мангистауской области в ходе выполнения учебно-боевой задачи в рамках учений Военно-морских сил Вооруженных сил.

Неожиданно резко ухудшилась погода

По предварительным данным Министерства обороны Казахстана, причиной происшествия стали резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра.

Во время выполнения военнослужащими учебной задачи ситуация осложнилась, и 19 военных унесло в море.

К поисково-спасательной операции привлечены подразделения Военно-морских сил, силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, авиация и другие профильные службы.

Погибли девять военнослужащих

Как сообщили в Министерстве обороны, на данный момент подтверждена гибель 9 военнослужащих.

Еще 3 человека спасены. Один из спасенных госпитализирован.

Поиски остальных военнослужащих продолжаются. В министерстве заявили, что дополнительная информация об итогах поисково-спасательной операции и состоянии военных будет предоставлена по мере подтверждения данных.

В настоящее время все подробности происшествия неизвестны. В связи с этим граждан призвали не распространять неподтвержденную официальными ведомствами информацию.

Учения проводились в рамках «Хазар қорғаны-2026»

Трагедия произошла во время военно-морских учений Казахстана на Каспийском море.

По данным Министерства обороны, учения «Хазар қорғаны-2026» начались 22 сентября. В них приняли участие Военно-морские силы Казахстана и другие профильные подразделения.

Сообщалось, что в учениях было задействовано более 500 военнослужащих, экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, а также силы береговой охраны Пограничной службы Комитета национальной безопасности и Силы воздушной обороны в Мангистауской области.

Таким образом, трагедия 24 сентября произошла в разгар масштабных военных учений.

Возбуждено уголовное дело

По факту трагедии правоохранительные органы Казахстана возбудили уголовное дело.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана оперативно-следственная группа. На месте инцидента работают сотрудники органов внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры. Сообщается также о назначении судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, стало известно, что премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил создать правительственную комиссию для изучения причин произошедшего.

Таким образом, по данному инциденту одновременно ведется как уголовное расследование, так и проверка на правительственном уровне.

Минобороны пообещало помощь семьям погибших

Министерство обороны Казахстана выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

В ведомстве заявили, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка.

В настоящее время основные усилия сосредоточены на продолжении поисково-спасательных работ, установлении местонахождения пропавших и беспристрастном изучении всех причин случившегося.

Поисковые работы продолжаются

Пока в качестве предварительной причины происшествия в официальных данных указывается резкое ухудшение погоды и усиление ветра.

Однако полные причины трагедии, соблюдение мер безопасности во время учений и правовая оценка всех обстоятельств, приведших к инциденту, станут известны после результатов следствия.

Поэтому на данном этапе неизменными остаются главные цифры: 19 военных унесло в море, 9 погибли, 3 спасены, поиски остальных продолжаются.

Министерство обороны Казахстана сообщило, что будет предоставлять дополнительную информацию о результатах поисковой операции и ходе расследования через официальные каналы.