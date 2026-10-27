В Казахстане волейбольный тренер поднял руку на юную спортсменку во время соревнований (видео)

В казахстанском городе Павлодар во время волейбольного турнира тренер применил физическую силу к своей несовершеннолетней подопечной. Инцидент попал на видео и распространился в социальных сетях.

Согласно имеющимся данным, происшествие случилось 26 октября на соревнованиях по волейболу среди девушек. Тренер частной волейбольной академии из города Шымкент Хамит Мирзабеков во время игры поднял руку на юную спортсменку из своей команды. На видео запечатлено, как тренер подходит к девушке и бьет ее по голове.

В связи с инцидентом Национальная федерация волейбола Казахстана приняла дисциплинарные меры. В первоначальных сообщениях говорилось, что тренеру запрещено участвовать в соревнованиях и находиться на скамейке запасных. Согласно последующей информации, федерация дисквалифицировала его на два года. Также организаторам соревнований был объявлен выговор и назначен штраф.

Полиция Павлодарской области сообщила, что по факту применения физической силы в отношении несовершеннолетней спортсменки начата доследственная проверка. Лица, причастные к инциденту, были доставлены в отдел полиции, действиям тренера будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.

Национальная федерация волейбола Казахстана подчеркнула, что насилие в спорте, особенно в отношении детей и подростков, недопустимо.