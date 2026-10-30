Медицинская трагедия в Карши: 21-летняя девушка скончалась после операции через нос

·62·Общество
Медицинская трагедия в Карши: 21-летняя девушка скончалась после операции через нос

В городе Карши Кашкадарьинской области 21-летняя девушка скончалась в больнице после сложного хирургического вмешательства. Пациентке была проведена эндоскопическая операция через носовую полость с целью удаления опухоли гипофиза, однако спустя несколько дней её состояние резко ухудшилось, и она ушла из жизни.

Эта новость, широко распространившаяся в социальных сетях, вызвала глубокую скорбь среди общественности, а также серьезные претензии и опасения по поводу ответственности врачей. Правоохранительные органы официально занимаются расследованием данного инцидента.

Хроника операции и детали происшествия

Согласно официальным данным и расследованиям, последовательность событий развивалась следующим образом:

  • 16 октября — Хирургическое вмешательство: 21-летней девушке была проведена эндоскопическая операция через нос квалифицированным специалистом, специально прибывшим из Ташкента, для удаления опухоли гипофиза;

  • 20 октября — Ухудшение состояния: Через несколько дней после операции у пациентки начались резкие негативные изменения в состоянии здоровья, и её самочувствие стало критическим;

  • 26 октября — Трагический финал: Несмотря на все реанимационные мероприятия и экстренные медицинские усилия врачей, 26 октября молодая девушка скончалась.

Под контролем прокуратуры и управления здравоохранения

Управление здравоохранения Кашкадарьинской области выступило с официальным заявлением по данному факту, сообщив, что процесс взят под правовой контроль:

  • Доследственная проверка: Органами прокуратуры начаты доследственные действия по факту смерти;

  • Заключения экспертизы: В рамках проверки назначены судебно-медицинские экспертизы для определения соответствия процесса операции стандартам, действий врачей, а также правильности анестезиологических и реанимационных мер.

Общественное беспокойство: операции на носу и медицинские риски

В последнее время случаи смерти после различных медицинских вмешательств, связанных с носовой полостью — пластической хирургии (ринопластики), исправления носовой перегородки (септопластики) или операций по лечению внутричерепных органов через нос, становятся предметом широких дискуссий в обществе:

  • Фактор высокого риска: Проведение операций через носовую полость на органах, расположенных близко к структурам головного мозга (в частности, гипофизу), считается сложным направлением нейрохирургии, требующим высокой точности, специальной подготовки и мер безопасности;

  • Медицинская ответственность: Для предотвращения подобных трагических случаев актуальным вопросом становится усиление технического оснащения реанимационных отделений в клиниках, а также подготовка врачей к борьбе с экстренными осложнениями.

Ожидается, что по итогам официальной проверки, проводимой органами прокуратуры, будут установлены истинные медицинские факторы, ставшие причиной смерти 21-летней девушки, и дана соответствующая правовая оценка.

КашкадарьяКаршиврачебная ошибканейрохирургия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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