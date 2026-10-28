В США ребенок, объявленный врачами мертвым, очнулся в морге

В США полуторагодовалый ребенок оказался жив в морге спустя более пяти часов после того, как врачи констатировали его смерть. Однако последующие обследования показали, что головной мозг ребенка серьезно поврежден.

Сообщается, что ребенка нашли в домашнем бассейне лицом вниз. Родители оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Однако врач отделения неотложной помощи примерно через час объявил ребенка умершим.

По словам матери, семье предложили попрощаться с ребенком. В этот момент бабушка заметила, что он дышит. То, что ребенок жив, подтвердилось, когда сотрудники судебно-медицинской экспертизы приехали, чтобы забрать его. После этого ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Семья ребенка поставила под сомнение действия медицинского персонала и планирует подать в суд на больницу.

Подробная информация о дальнейшем состоянии ребенка пока не разглашается. Однако обследования показали, что его головной мозг серьезно поврежден.