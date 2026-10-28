В США ребенок, объявленный врачами мертвым, очнулся в морге

·1·Мир
В США ребенок, объявленный врачами мертвым, очнулся в морге

В США полуторагодовалый ребенок оказался жив в морге спустя более пяти часов после того, как врачи констатировали его смерть. Однако последующие обследования показали, что головной мозг ребенка серьезно поврежден.

Сообщается, что ребенка нашли в домашнем бассейне лицом вниз. Родители оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Однако врач отделения неотложной помощи примерно через час объявил ребенка умершим.

По словам матери, семье предложили попрощаться с ребенком. В этот момент бабушка заметила, что он дышит. То, что ребенок жив, подтвердилось, когда сотрудники судебно-медицинской экспертизы приехали, чтобы забрать его. После этого ребенка госпитализировали в детскую больницу.

Семья ребенка поставила под сомнение действия медицинского персонала и планирует подать в суд на больницу.

Подробная информация о дальнейшем состоянии ребенка пока не разглашается. Однако обследования показали, что его головной мозг серьезно поврежден.

СШАВрачебная ошибкаСудебно-медицинская экспертизаПроисшествияМедицина
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Казахстане трехлетняя девочка впала в кому после приема у стоматологаВ Казахстане трехлетняя девочка впала в кому после приема у стоматолога25 октября 12:05Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?Трамп заявил о готовности к очередной встрече с Путиным: почему Майами под сомнением?23 сентября 09:48В США спустя десятилетия обнаружен паразит, питающийся живыми тканямиВ США спустя десятилетия обнаружен паразит, питающийся живыми тканями22 октября 10:07Объявленный мертвым 1,5-годовалый ребенок ожил в моргеОбъявленный мертвым 1,5-годовалый ребенок ожил в морге9 июля 16:50«Малыш на прогулке» в реальной жизни«Малыш на прогулке» в реальной жизни12 мая 10:46В Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостейВ Китае 3-летняя девочка «взяла в заложники» младшего брата ради сладостей11 августа 05:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов