В Кашкадарье в больнице скончался 3-месячный младенец: начато расследование

В Касбийском районе Кашкадарьинской области скончался трехмесячный младенец. В настоящее время проводится проверка обстоятельств его смерти, а также качества медицинской помощи, оказанной в больнице.

Сообщается, что 15 октября члены семьи привезли ребенка в районное медицинское объединение из-за его беспокойного состояния. Врачи первоначально диагностировали у девочки воспаление кишечника и начали соответствующее лечение.

Однако 19 октября состояние ребенка ухудшилось. Ее перевели в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Родственники младенца заявили о расхождениях между первоначальным диагнозом и данными, зафиксированными в медицинских документах после смерти. По их словам, если сначала был поставлен диагноз «воспаление кишечника», то позже в документах были указаны заболевания, связанные с циррозом печени и скоплением жидкости в головном мозге.

Также члены семьи утверждают, что во время лечения в больнице ребенку давали сильнодействующие препараты и антибиотики. Они обратились в соответствующие органы по данному факту.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов, в отношении медицинских работников, причастных к инциденту, проводится служебная проверка. Также назначена группа экспертов, ведутся следственные действия.

Ожидается, что результаты проверки и экспертизы прояснят причины смерти младенца и установят, были ли допущены нарушения закона в процессе оказания медицинской помощи.