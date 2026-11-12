Обычное лекарство ввело женщину в кому и повредило 95 процентов её тела

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Обычное лекарство ввело женщину в кому и повредило 95 процентов её тела
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • 36-летняя жительница США Халия Шоу после приема препарата Ламотриджин, неправильно назначенного из-за диагноза биполярного расстройства, провела 37 дней в коме из-за синдрома Стивенса-Джонсона (ССД).
  • В результате заболевания 95 процентов её тела получили серьезные повреждения.
  • В июле 2025 года антибиотик Амоксициллин, назначенный из-за инфекции зуба, снова вызвал у женщины тяжелую аллергическую реакцию.

36-летняя жительница США Халия Шоу столкнулась с тяжелым заболеванием, которое полностью изменило её жизнь после приема обычного лекарственного препарата. Её кожа начала отслаиваться, а 95 процентов поверхности тела получили серьезные повреждения. Спустя годы, при приеме антибиотика, ситуация едва не повторилась.

Халия совмещала учебу в магистратуре с основной и дополнительной работой. Из-за сильных нагрузок она столкнулась с психологическими трудностями и обратилась в психиатрический центр. Там ей диагностировали биполярное расстройство и назначили препарат Ламотриджин.

Хотя лекарство положительно повлияло на её психическое состояние, через несколько недель у неё появились тяжелые осложнения. Проснувшись, она обнаружила, что кожа вокруг глаз и губ отслаивается. Позже выяснилось, что у неё развился синдром Стивенса-Джонсона (ССД) — тяжелая реакция организма на некоторые лекарственные средства.

Заболевание, начавшееся в январе 2014 года, поначалу проявлялось симптомами, похожими на грипп. Температура тела женщины поднялась до 40 градусов, а по всему телу распространились сыпь и волдыри. В результате она провела 37 дней в коме. Когда она пришла в себя, 95 процентов её тела было серьезно повреждено.

Самое печальное, что последующие обследования показали, что у Халии не было биполярного расстройства, а значит, это лекарство ей вообще не должны были назначать.

Когда женщина подумала, что это тяжелое испытание позади, в июле 2025 года она снова столкнулась с проблемой из-за зубной инфекции. Стоматолог прописал ей антибиотик Амоксициллин. Халия предупредила о своем предыдущем заболевании и попросила другой метод лечения, но врач расценил её прошлую реакцию как аллергию.

В итоге женщина приняла антибиотик шесть раз за два дня. Однако вскоре её лицо опухло, а на слизистых оболочках появилось раздражение. Она прекратила прием лекарства и обратилась в отделение неотложной помощи.

«Мое тело словно горело изнутри. Я чувствовала, будто раскаленный плойка обжигает мои внутренние органы. Я не хотела снова переживать тот ужас», — рассказала Халия изданию Нид То Кнов.

Она подчеркнула, что даже в больнице к её опасениям отнеслись недостаточно серьезно и предлагали другие препараты, имеющие предупреждения о связи с ССД. Основываясь на своем опыте, женщина отмечает, что в медицинской сфере недостаточно осведомленности об этом заболевании.

Позже для лечения инфекции ей назначили более низкую дозу другого антибиотика. Также Халия подала в суд на врача и медицинское учреждение по поводу предыдущего случая. Однако в прошлом году апелляционная жалоба была отклонена. По имеющимся данным, причиной этого стала принадлежность учреждения и врача к государственной системе, а также правила юридической неприкосновенности.

В настоящее время она собирает средства через платформу ГоФундМе, чтобы добиться справедливости.

«Когда я пришла в себя, я увидела тело, которое не узнавала. Мне пришлось заново учиться ходить, есть и глотать. Вся моя жизнь изменилась в одно мгновение. Я так и не смогла полностью оправиться от этого события. В суде справедливость тоже не восторжествовала. Мой самый большой страх — что однажды кто-то снова не прислушается к моим словам, и последствия этого будут опасны для моей жизни», — сказала она.

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Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» редактор
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