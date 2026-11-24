В Бразилии у 11-летней девочки обнаружили в общей сложности 81 зуб. Этот редкий случай, выявленный с помощью рентгенологического исследования, поразил стоматологов. Об этом сообщает «Чосун Биз».

Изначально девочка обратилась к стоматологу, чтобы удалить остатки молочных зубов на верхней челюсти. В ходе осмотра врачи заметили, что количество зубов у нее значительно превышает норму. Позже с помощью рентгена и трехмерной компьютерной томографии было установлено точное число зубов в челюсти.

Выяснилось, что у девочки было 18 молочных зубов, 32 постоянных зуба и 31 сверхкомплектный зуб. Таким образом, их общее количество достигло 81.

Специалисты называют это состояние в медицине множественной гипердонтией. Гипердонтия — это редкая аномалия развития, характеризующаяся появлением сверхкомплектных зубов в челюсти. Обычно у взрослого человека имеется 32 постоянных зуба.

Исследователи также провели генетическое обследование, чтобы изучить состояние девочки. В нем были выявлены изменения в определенном участке 9-й хромосомы. Также было отмечено, что из-за такого большого количества лишних зубов процесс лечения будет сложным.

Специалисты подчеркнули необходимость разработки плана лечения с участием челюстно-лицевого хирурга, ортодонта, пародонтолога и специалиста по протезированию для удаления лишних зубов и нормализации зубного ряда.

Этот редкий медицинский случай был опубликован в октябре 2011 года в научном журнале Американ Джурнал оф Ортодонтикс анд Дентофакиал Ортопедикс под названием «Мултипле хйпердонтиа: Репорт оф ан унусуал касе».