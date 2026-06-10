Найден автомобиль Нексиа-3, скрывавшийся с 130 неоплаченными штрафами

Сотрудниками отдела розыска Джизакского областного управления Бюро принудительного исполнения в Ташкенте был обнаружен автомобиль марки Нексиа-3, находившийся в длительном розыске.

Примечательно, что несмотря на то, что автомобиль находился в розыске в течение двух лет, на нем числилось 130 неоплаченных штрафов по исполнительным документам. То есть водитель не только нарушал правила дорожного движения, но и скрывался от закона.

В результате оперативно-розыскных мероприятий данный «должник» был найден на одной из столичных автостоянок.

В настоящее время принимаются соответствующие меры по оформлению транспортного средства и принудительному взысканию всей задолженности.