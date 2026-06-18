Страны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной Кореей

·12·Экономика
Страны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной Кореей

Лидеры стран «Большой семерки» (Г7) призвали к усилению совместных мер по борьбе с кражами криптовалют и киберпреступностью, осуществляемыми Северной Кореей. В заявлении, принятом по итогам саммита в Эвиан-ле-Бен (Франция), особо подчеркивалось, что ядерная и баллистическая ракетная программы КНДР представляют серьезную угрозу международной безопасности. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Организация Объединенных Наций и независимые исследователи в области кибербезопасности подтверждают, что цифровые активы, украденные северокорейскими хакерами, направляются непосредственно на финансирование военных проектов страны. Лидеры Г7 отметили, что пресечение этих незаконных источников дохода крайне важно для глобальной финансовой стабильности.

Масштабы и новые методы кибератак

Хотя в заявлении Г7 не были детально прописаны конкретные санкции или механизмы проверки криптовалютных бирж, этот призыв прозвучал на фоне недавних крупных хакерских атак. В частности, предполагается, что за кражей 285 млн УСД из проекта Дрифт Протокол в апреле и 36 млн УСД из системы Humanity Protocol в июне стоят именно хакеры из КНДР.

По данным аналитической компании Chainalysis, северокорейские хакеры в 2025 году завладели криптовалютой на сумму не менее 2 млрд УСД. Этот показатель довел общую сумму средств, украденных связанными с этой страной кибергруппировками, до 6,75 млрд УСД. Примечательно, что, несмотря на снижение количества атак, их эффективность и наносимый ущерб растут.

Эксперты отмечают, что Северная Корея совершенствует свои методы. Теперь хакеры не только взламывают системы, но и трудоустраивают своих ИТ-специалистов в крупные криптокомпании или выдают себя за инвесторов, чтобы получить доступ к внутренним системам и осуществить кражи.

Международные отношения и опровержения

Компания по кибербезопасности CrowdStrike называет северокорейские группировки одной из самых больших угроз для пользователей криптовалют. В их отчете говорится, что украденные средства практически наверняка отмываются для поддержки военных программ режима. Это может подорвать доверие к безопасности Bitcoin и других активов в глобальном масштабе.

В свою очередь, официальный Пхеньян категорически отрицает эти обвинения. В заявлении МИД КНДР утверждается, что данные, распространяемые США и их союзниками, являются «политически мотивированной клеветой». Пхеньян считает себя не источником киберугроз, а жертвой информационной войны.

Для узбекистанских инвесторов и участников криптовалютного рынка подобные международные предупреждения также имеют важное значение. Усиление мер безопасности при хранении криптоактивов и осторожность в отношении подозрительных проектов остаются актуальными на фоне роста глобальных киберрисков.

G7Северная КореяКриптовалютаКиберпреступностьBitcoin
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Laylo
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