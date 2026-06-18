В России завершено производство электронных плат для отечественных ТВ-приставок

На производственной площадке российской компании «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС) успешно завершен процесс изготовления первой партии электронных плат для отечественных ТВ-приставок. В рамках проекта, реализованного по заказу компании «Имаглик», было произведено 8 тысяч компактных плат Г-Бокс С. Этот шаг рассматривается как один из важных этапов развития импортозамещающих технологий в электронной промышленности соседней страны. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным предприятия, все изделия прошли полный производственный цикл. Этот процесс включает в себя поверхностный и выводной монтаж, а также обязательные технические испытания. Установка устройств в корпус и финальная сборка будут осуществляться непосредственно силами компании-заказчика.

Высокая технологическая сложность и контроль качества

Как отметил коммерческий директор ЦТС Егор Макеев, платы Г-Бокс С, несмотря на свои малые габариты, являются технически довольно сложным продуктом. В частности, работа с БГА-микросхемами требует особого внимания и высокой точности. Качество пайки таких компонентов невозможно проверить невооруженным глазом, поэтому на предприятии была использована специальная система рентген-контроля.

Линейка ТВ-приставок Имаклик модели Г-Бокс С.100 представляет собой отечественное решение для сетей ИПТВ и ОТТ. Сообщается, что данные устройства обладают достаточным техническим потенциалом для конкуренции с зарубежными аналогами на рынке. По сообщению иксбт.ком, данная технология внесена в реестр промышленности России и зарегистрирована в государственных каталогах.

Технические характеристики устройств могут варьироваться в зависимости от требований заказчика и используемой операционной системы. В частности, приставки могут быть оснащены следующими компонентами:

современные процессоры различной мощности;

беспроводные модули связи Wi-Fi и Bluetooth;

вариативный объем оперативной и постоянной памяти в зависимости от потребностей.

На рынке Узбекистана в последние годы также растет спрос на услуги ИПТВ и ОТТ. Подобные устройства, производимые в России, в будущем могут появиться на рынках Центральной Азии в рамках регионального экспорта, став альтернативным выбором для провайдеров нашей страны. В настоящее время местные пользователи в основном используют Андроид-приставки, произведенные в Китае.

Успех этого проекта способствует не только получению готового продукта, но и накоплению локального опыта по сборке сложных электронных компонентов. Применение высокотехнологичных методов, таких как рентген-контроль, гарантирует долговечность и надежность производимой электроники.