Граждан Узбекистана приглашают на сезонные работы во Францию

Для наших соотечественников, мечтающих о трудовой деятельности в одной из самых красивых и развитых стран Европы — Франции, появилась отличная и прибыльная возможность. Агентство по внешней трудовой миграции Республики Узбекистан приглашает наших граждан на сезонные работы в современные агрокомплексы, расположенные в живописных регионах Франции — Мен и Луара, а также Рона. В рамках данного проекта наши соотечественники могут быть заняты на сборе качественного урожая фруктов и овощей на обширных полях этих регионов.

Для желающих получить легальную и гарантированную высокооплачиваемую работу за рубежом официально объявлены все условия и требования данной программы.

Кто может принять участие в отборе: Основные критерии

Крупные сельскохозяйственные предприятия и работодатели Франции установили ряд строгих, но справедливых требований к кандидатам. Граждане, желающие принять участие в отборе, должны соответствовать следующим критериям:

Возрастной ценз: Мужчины и женщины в возрасте от 25 до 45 лет;

Уровень владения языком: Навык свободного общения на французском языке;

Опыт работы: Стаж работы в сфере сельского хозяйства и земледелия не менее 3 лет;

Правовой статус: Наличие справки об отсутствии судимости.

Сроки начала трудовой деятельности также установлены в зависимости от направления. В частности, процесс работы на фруктовых полях стартует 17 августа текущего года, а работа в комплексах по выращиванию овощей запланирована на 1 октября.

С помощью следующей аналитической таблицы вы можете подробно ознакомиться с местами сезонной работы во Франции, предлагаемой чистой зарплатой и порядком покрытия расходов:

Регионы деятельности Вид предполагаемой работы Гарантированная чистая зарплата (в месяц) Сроки начала работы За чей счет первоначальные расходы? Помощь, оказываемая Агентством по миграции Мен и Луара и Рона (Франция) Сбор урожая фруктов и овощей 1650 евро

(Сумма «на руки») • Фрукты: с 17 августа

• Овощи: с 1 октября Покрываются за счет кандидата После трудоустройства часть расходов на визу и авиабилет будет компенсирована

Финансовые условия и порядок подачи заявки

Самой привлекательной стороной данной программы является заработная плата: сезонным работникам гарантированно выплачивается чистый доход в размере 1650 евро в месяц после вычета всех налогов.

На начальном этапе оформление визы, покупка авиабилетов, расходы на проживание во Франции, транспорт и ежедневное питание должны покрываться за счет собственных средств гражданина. Однако в целях поддержки трудовых мигрантов нашим государством установлено, что после того, как кандидат официально приступит к работе во Франции, определенная часть средств, затраченных им на визу и авиабилет, будет компенсирована Агентством по миграции.

Срок подачи заявок: Представители компании-работодателя проводят собеседование с кандидатами полностью в онлайн-формате. Для участия в отборе гражданам необходимо оперативно заполнить резюме (КВ) с подробной информацией о себе на официальной платформе «Работа за рубежом» (лабур-мигратион). Прием заявок и регистрация продлятся до 20 июня текущего года . Напоминаем, что время ограничено, поэтому не упустите свою возможность!

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