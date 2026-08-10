Эккентрика Диабло Роадстер: легендарный В12-суперкар мощностью 542 л. с

Компания Эккентрика из Сан-Марино представила свой проект обновлённого Lamborghini Диабло в формате В12-родстера с открытым кузовом. Автомобиль сохранил основу легендарного суперкара 1990-х годов, но был полностью адаптирован к современным технологиям и требованиям. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, новый родстер, как и его предшественник, оснащён силовым агрегатом, расположенным в центральной части кузова. Однако инженеры кардинально переработали конструкцию оригинального автомобиля, приведя её в соответствие с современными стандартами.

Современные технологии и аэродинамика

В ходе реализации проекта стальной трубчатый каркас усилили элементами из углеродного волокна. Кроме того, кузов автомобиля полностью изготовили из углепластика, а колею расширили — это улучшило управляемость и ещё сильнее подчеркнуло характерные пропорции Диабло.

По словам представителей компании, специалисты также серьёзно поработали над аэродинамикой автомобиля. Турбулентные воздушные потоки направляются в обход салона, чтобы не создавать дискомфорт водителю и пассажиру.

Двигатель и динамические характеристики

5,7-литровый В12 автомобиля перенастроили для более быстрой реакции. Он развивает 542 л. с. и 442 фунт-фут крутящего момента, передавая всю тягу на задние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Благодаря этим характеристикам новый родстер разгоняется с места до 62 миль/ч (примерно 100 км/ч) всего за 3,8 секунды. Это ставит его в один ряд со многими современными спортивными автомобилями.

Опытная инженерная команда и ценовая политика

Отмечается, что разработкой Эккентрика В12 Роадстер руководил бывший главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. В своё время он отвечал за модели Хуракан и Авентадор, а также сыграл важную роль в создании Галлардо и Муркиелаго.

Эту эксклюзивную модель впервые публично покажут 14 августа на мероприятии Те Куаил в рамках Монтерей Кар Вик, которое проходит в США. По оценкам экспертов, цена готового автомобиля превысит 1 миллион фунтов стерлингов, а стоимость поиска самого автомобиля-донора оценивается в 200 000 фунтов стерлингов для купе и до 500 000 фунтов стерлингов для родстера.