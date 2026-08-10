Эккентрика Диабло Роадстер: легендарный В12-суперкар мощностью 542 л. с

·49·Авто
Эккентрика Диабло Роадстер: легендарный В12-суперкар мощностью 542 л. с

Компания Эккентрика из Сан-Марино представила свой проект обновлённого Lamborghini Диабло в формате В12-родстера с открытым кузовом. Автомобиль сохранил основу легендарного суперкара 1990-х годов, но был полностью адаптирован к современным технологиям и требованиям. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

По данным иксбт.ком, новый родстер, как и его предшественник, оснащён силовым агрегатом, расположенным в центральной части кузова. Однако инженеры кардинально переработали конструкцию оригинального автомобиля, приведя её в соответствие с современными стандартами.

Современные технологии и аэродинамика

В ходе реализации проекта стальной трубчатый каркас усилили элементами из углеродного волокна. Кроме того, кузов автомобиля полностью изготовили из углепластика, а колею расширили — это улучшило управляемость и ещё сильнее подчеркнуло характерные пропорции Диабло.

По словам представителей компании, специалисты также серьёзно поработали над аэродинамикой автомобиля. Турбулентные воздушные потоки направляются в обход салона, чтобы не создавать дискомфорт водителю и пассажиру.

Двигатель и динамические характеристики

5,7-литровый В12 автомобиля перенастроили для более быстрой реакции. Он развивает 542 л. с. и 442 фунт-фут крутящего момента, передавая всю тягу на задние колёса через шестиступенчатую механическую коробку передач.

Благодаря этим характеристикам новый родстер разгоняется с места до 62 миль/ч (примерно 100 км/ч) всего за 3,8 секунды. Это ставит его в один ряд со многими современными спортивными автомобилями.

Опытная инженерная команда и ценовая политика

Отмечается, что разработкой Эккентрика В12 Роадстер руководил бывший главный технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. В своё время он отвечал за модели Хуракан и Авентадор, а также сыграл важную роль в создании Галлардо и Муркиелаго.

Эту эксклюзивную модель впервые публично покажут 14 августа на мероприятии Те Куаил в рамках Монтерей Кар Вик, которое проходит в США. По оценкам экспертов, цена готового автомобиля превысит 1 миллион фунтов стерлингов, а стоимость поиска самого автомобиля-донора оценивается в 200 000 фунтов стерлингов для купе и до 500 000 фунтов стерлингов для родстера.

EccentricaLamborghini DiabloV12 RoadsterСуперкарРестомод
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен Марсиен GT: новый суперкар в духе легендарного Porsche 959Представлен Марсиен GT: новый суперкар в духе легендарного Porsche 959Вчера, 22:26Гордон Муррай Аутомотиве представит новый суперкар в духе легендарного McLaren Ф1Гордон Муррай Аутомотиве представит новый суперкар в духе легендарного McLaren Ф1Вчера, 21:29В развитие британского автопрома направили 130 миллионов фунтовВ развитие британского автопрома направили 130 миллионов фунтовВчера, 18:21Автобус Kia: масштаб корейской промышленности и его необычный обликАвтобус Kia: масштаб корейской промышленности и его необычный обликВчера, 16:54Автомобили Audi ТТ второго поколения можно купить от 2000 фунтовАвтомобили Audi ТТ второго поколения можно купить от 2000 фунтовВчера, 12:25В Сеуле тестируют роботов для автоматической парковки автомобилейВ Сеуле тестируют роботов для автоматической парковки автомобилейВчера, 11:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Авто новости

BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
BYD представила новый аккумулятор с запасом хода 1000 км на одном заряде
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Двигатель Niva ушел в историю: Lada Niva Legend переходит на новый мотор
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Toyota представила обновленный седан Авалон: Внешний вид и технические характеристики
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Сенсация на рынке США: в продажу поступил рекордно дешевый электромобиль
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Габариты BYD Сеагулл значительно увеличились: новое поколение достигло уровня Dolphin
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Land Rover и Chery представили Фриландер 8: внедорожник с гигантским экраном
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Подержанные хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class можно купить за 5 тысяч фунтов
Suzuki выходит на рынок доступных электромобилей: новая модель будет представлена в 2027 году
Suzuki выходит на рынок доступных электромобилей: новая модель будет представлена в 2027 году