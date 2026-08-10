Матч «Пакстакор» против «Ал Хуссайн»: что сказал новый тренер?

«Пакстакор» завершает важную подготовку к решающему матчу против иорданского клуба «Ал Хуссайн» в отборочном раунде Элитной лиги чемпионов Азии. Поскольку встреча состоит из одного матча, любая ошибка может дорого обойтись.

На предматчевой пресс-конференции тренер «Пакстакор» Эмилиано Карас и иракский футболист команды Башар Ресан открыто рассказали о сильных сторонах соперника, ситуации в составе, состоянии Алиджонов и проблеме, которая повторяется в последних матчах.

Карас: «Моё мнение об иорданском футболе изменилось»

Эмилиано Карас признался, что ещё несколько месяцев назад практически ничего не знал об иорданском футболе. Однако последующие наблюдения серьёзно изменили его мнение.

Тренер отдельно отметил высокий уровень сборной Иордании, а также обратил внимание на то, что в составе «Ал Хуссайн» есть футболисты с большим международным опытом.

По его словам, тренерский штаб также проанализировал матчи соперника в чемпионате и кубке страны.

Для Карас есть ещё один важный фактор — болельщики в Ташкенте.

Он призвал поклонников «Пакстакор» прийти на стадион и подчеркнул, что поддержка трибун в таком решающем матче станет большой силой для футболистов.

У «Пакстакор» было всего две тренировки для подготовки

По словам Башар Ресан, после последнего матча против «Буксоро» у команды не было много времени.

Перед встречей с «Ал Хуссайн» футболисты «Пакстакор» успели провести всего две тренировки. Первая была посвящена восстановлению, а вторая — тактической подготовке.

Однако Ресан отметил, что у соперника тоже есть своя проблема: «Ал Хуссайн» ещё не провёл официального матча в новом сезоне.

Это может осложнить для тренеров «Пакстакор» точную оценку текущей игровой модели и состояния состава соперника.

Повлиял ли Ресан на переход Айман Хуссайн в «Пакстакор»?

Одной из интересных тем пресс-конференции стал трансфер Айман Хуссайн.

Башар Ресан назвал иракского нападающего одним из лучших форвардов Азии.

По его словам, перед приездом в О‘збекистон Айман Хуссайн спрашивал у него об уровне Суперлиги и жизни в стране.

Ресан сообщил, что рассказал ему о высоком уровне чемпионата О‘збекистон.

Сейчас в составе «Пакстакор» выступают три иракских футболиста, и Ресан подчеркнул, что они должны помогать команде ещё больше.

Главная проблема не в физическом состоянии

В последних матчах «Пакстакор» часто обсуждается одна ситуация: после выхода вперёд в счёте команда во втором тайме отдаёт инициативу.

Однако Карас не связал это с физической подготовкой футболистов.

По его мнению, главная проблема — концентрация.

Тренер сказал, что в матче против «Буксоро» команда контролировала игру, но после первого гола соперника ситуация изменилась психологически.

По словам Карас, счёт 2:0 — один из самых опасных в футболе: если пропустить один гол, соперник обретает уверенность и новые силы.

Поэтому теперь «Пакстакор» должен думать не о сохранении счёта, а о дальнейшем увеличении преимущества.

Выйдет ли Алиджонов на поле?

Один из главных вопросов, интересующих болельщиков, — состояние Ксоджиакбар Алиджонов.

По информации Карас, футболист вернулся к командным тренировкам. Однако пока он работает не в полном режиме и не участвует в единоборствах.

Его состояние улучшается с каждым днём.

Поэтому окончательное решение об участии Алиджонов в матче против «Ал Хуссайн» будет принято в день встречи.

Карас не раскрыл секрет по поводу иранского легионера

В последние дни также появилась информация о возможном переходе иранского футболиста в «Пакстакор».

Когда Карас спросили, сможет ли новый легионер дебютировать в отборочном матче, он ответил кратко:

«Официально объявим после подписания контракта с клубом».

Таким образом, тренер ни подтвердил, ни опроверг возможный трансфер.

Какой футбол обещает Карас?

Будет ли «Пакстакор» играть в атакующем или осторожном стиле?

Карас ответил на этот вопрос, не раскрывая конкретного тактического плана.

Он отдельно подчеркнул, что отборочный этап состоит из одного матча. Следовательно, у команд не будет возможности исправить ошибку в следующей встрече.

Также будут учитываться такие факторы, как погода, состояние соперника и сценарий матча.

Однако главная мысль Карас ясна:

«Пакстакор» должен играть в футбол, который принесёт победу.

«Ал Хуссайн» приехал в Ташкент заранее и изучил «Пакстакор»

Иорданский клуб серьёзно подготовился к матчу.

Как сообщил Карас, делегация «Ал Хуссайн» приехала в Ташкент значительно раньше и даже наблюдала за последним матчем «Пакстакор» со стадиона.

Таким образом, соперник получил возможность подробно изучить сильные и слабые стороны «львов».

Однако Карас отметил, что слабое место может быть и у самого «Ал Хуссайн». В состав иорданского клуба вошло много новых футболистов, и, возможно, они ещё не успели полностью сыграться.

«Пакстакор» постарается воспользоваться именно этим фактором.

Состояние поля также вызвало вопросы

Башар Ресан не стал скрывать, что нынешнее состояние поля стадиона «Пакстакор» оставляет желать лучшего.

По его словам, четыре недели назад поле выглядело значительно лучше.

Футболист подчеркнул, что это касается не только «Пакстакор». Матч ОЧЛ будут смотреть и за рубежом, а качество поля в определённой степени влияет также на имидж узбекского футбола.

Несмотря на это, Ресан заявил, что команда не станет использовать данный вопрос в качестве оправдания.

Главная задача «Пакстакор» известна

В матче против «Ал Хуссайн» главной проблемой для «Пакстакор» будут не только сильные футболисты соперника.

Падение концентрации, которое наблюдалось в последних встречах, не должно повториться.

Позиция Карас также ясна: если команда выйдет вперёд в счёте, ей следует не отступать, а думать о том, чтобы забить ещё.

В отборочном матче, состоящем из одной встречи, второго шанса не будет. Поэтому матч в Ташкенте станет для «Пакстакор» не просто очередной игрой сезона, а испытанием, которое определит его дальнейшую судьбу в Азии.

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