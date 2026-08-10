Узбекистанские борцы блистали в Китае: завоёваны 9 медалей

Сборная Узбекистана по спортивной борьбе завершила международный турнир в Китае с весомым результатом. В городе Сиань, который принимал Чина–Кентрал Асиа Элите Врестлинг Турнамент турнир, узбекистанские борцы завоевали в общей сложности 9 медалей — 3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Особенно ярким успех сборной сделал тот факт, что представители Узбекистана поднялись на высшую ступень пьедестала в трёх весовых категориях.

Три борца стали чемпионами

Три золотые медали сборной Узбекистана завоевали Актенге Кеунимжаева, Бегиён Кулдошев и Шерзод Поёнов.

В весовой категории до 50 кг Актенге Кеунимжаева обошла всех соперниц и стала чемпионкой.

В категории до 74 кг Бегиён Кулдошев, а в весе до 97 кг Шерзод Поёнов завершил соревнования на первом месте.

Таким образом, сборная Узбекистана трижды отпраздновала победу в Сиане.

Ещё два спортсмена дошли до финала

В весовой категории до 65 кг Санжарбек Рустамбеков успешно добрался до финала и завоевал серебряную медаль.

В тяжёлой весовой категории до 125 кг выступал Намоз Абдурашидов — он также дошёл до решающей схватки и завершил турнир на втором месте.

Эти результаты Узбекистана увеличили общее количество медалей команды.

Четыре бронзовые медали также достались Узбекистану

Представители сборной поднялись на пьедестал ещё в четырёх весовых категориях. В категории до 57 кг Нодирбек Джуманазаров, до 74 кг Мухаммадрасул Кулдошев, до 86 кг Бобур Исламов и до 125 кг Сардорбек Холматов завоевали бронзовые медали.

Примечательно, что в весовых категориях до 74 и 125 кг представители Узбекистана заняли несколько призовых мест.

Результат Узбекистана в Сиане

Итоговый результат сборной выглядит следующим образом:

Золото — 3 медали: Актенге Кеунимжаева (50 кг), Бегиён Кулдошев (74 кг), Шерзод Поёнов (97 кг).

Серебро — 2 медали: Санжарбек Рустамбеков (65 кг), Намоз Абдурашидов (125 кг).

Бронза — 4 медали: Нодирбек Джуманазаров (57 кг), Мухаммадрасул Кулдошев (74 кг), Бобур Исламов (86 кг), Сардорбек Холматов (125 кг).

Всего — 9 медалей.

Важный результат на международном турнире

Турнир Чина–Кентрал Асиа Элите Врестлинг Турнамент стал очередным международным испытанием для узбекистанских борцов. Завоевание девяти наград одновременно показало конкурентоспособность спортсменов в разных весовых категориях.

Главное, что представители Узбекистана не только увеличили количество медалей, но и завоевали чемпионские титулы в трёх весовых категориях.

Турнир в Сиане завершён, однако возвращение узбекистанских борцов с тремя золотыми медалями стало хорошим сигналом перед следующими международными стартами.

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