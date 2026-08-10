В Ташкенте две медали для Узбекистана: Ксудойкулова стала чемпионкой

На продолжающемся в Ташкенте чемпионате Азии по тяжёлой атлетике среди юношей и молодёжи представители Узбекистана вновь поднялись на пьедестал. В соревнованиях по рывку в весовой категории до 61 кг Зиёда Ксудойкулова завоевала золото, а Муниса Болтаева — бронзовую медаль.

Особенно примечательным стал результат уроженки Кашкадарьи Зиёда Ксудойкулова — в решающих попытках она опередила соперниц и стала чемпионкой Азии среди молодёжи.

Ксудойкулова завоевала чемпионство с результатом 96 кг

Зиёда Ксудойкулова, защищавшая честь Узбекистана в весовой категории до 61 кг, показала высокий результат в соревнованиях по рывку.

Спортсменка успешно подняла штангу весом 93 кг, а затем — 96 кг.

Именно этот результат позволил ей опередить всех соперниц и завоевать золотую медаль в дисциплине рывок на чемпионате Азии среди молодёжи.

Муниса Болтаева также поднялась на пьедестал

Ещё одна представительница Узбекистана, выступавшая в этой же весовой категории, — Муниса Болтаева — также не осталась без медали.

В рывке она последовательно взяла веса:

84 кг, 87 кг и 89 кг

и успешно справилась с ними.

Этот результат принёс Муниса бронзовую медаль в соревнованиях среди юношей.

Две представительницы Узбекистана — призёры в одной весовой категории

Таким образом, в соревнованиях по рывку в весовой категории до 61 кг Узбекистан завоевал сразу две медали.

Зиёда Ксудойкулова стала чемпионкой среди молодёжи, а Муниса Болтаева вошла в тройку сильнейших среди юношей.

Этот результат показал, что представители нового поколения узбекской тяжёлой атлетики также способны бороться за высокие результаты на международной арене.

Чемпионат Азии продолжается в Ташкенте

Чемпионат Азии среди юношей и молодёжи продолжается в столице. Молодые и перспективные тяжелоатлеты континента в различных весовых категориях борются за медали.

По данным Министерства спорта Республики Узбекистан, представители национальной сборной продолжат участие в следующих программах соревнований.

Золотая медаль Зиёда Ксудойкулова и бронзовая медаль Муниса Болтаева стали очередным радостным результатом для команды хозяев.

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