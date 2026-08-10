Представлен Марсиен GT: новый суперкар в духе легендарного Porsche 959

Марк Филипп Гембалла, сын известного тюнинг-мастера 1980-х Уве Гембаллы, представил свой новый суперкар Марсиен GT. По данным Иксбт.ком, этот дорожный автомобиль, созданный под влиянием дизайна Porsche 959, призван сочетать высокую производительность с удобством повседневной эксплуатации. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Название автомобиля происходит из французского языка и означает «марсианский», напоминая о похожем на Марс пустынном ландшафте ОАЭ. В отличие от модели Марсиен, изначально предназначенной для покорения песчаных дюн, новый Марсиен GT непосредственно адаптирован к асфальтовым дорогам: он ниже и оснащён более жёсткой подвеской, чем предшественник.

Технические характеристики и мощность

За основу взят Porsche 911 Турбо С, однако главными изменениями по сравнению с автомобилем-донором стали новый кузов из углеродного волокна и специальный двигатель, установленный компанией Руф. Его оппозитный шестицилиндровый мотор с двумя турбокомпрессорами развивает 819 л. с. и 686 фунт-футов крутящего момента.

Кроме того, покупателям предложат дополнительный пакет, позволяющий увеличить мощность двигателя до более чем 900 л. с. Автомобиль получил новую двухрычажную подвеску с амортизаторами КВ, которые активно реагируют на изменения дорожного покрытия.

Цена и объём производства

Салон этого эксклюзивного суперкара также отличается оригинальностью. В частности, рычаг коробки передач выполнен по мотивам легендарного Porsche Каррера GT, а клиенты смогут выбрать один из нескольких пакетов отделки интерьера с кожей, алькантарой или деталями из углеродного волокна.

Марсиен GT будет выпущен всего в 30 экземплярах. Это число выбрано в честь 70-летия Уве Гембаллы, а цена начинается от 770 000 евро (примерно 658 000 фунтов стерлингов), не считая стоимости автомобиля-донора Porsche 911. Для сравнения, полноприводную модель Марсиен выпустили в количестве 40 экземпляров.

Для справки: компания Марка Филиппа Гембаллы не связана с оригинальной фирмой Гембалла. Официальный дебют нового Марсиен GT состоится на мероприятии Пеббле Беач Конкурс д'Элеганке в рамках автомобильной недели в Монтерее, США.