Реал Мадрид не собирается вынуждать Ферлана Менди покидать клуб

·42·Спорт
Реал Мадрид не собирается вынуждать Ферлана Менди покидать клуб

Мадридский Реал занял принципиальную позицию в вопросе защитника Ферлана Менди, который восстанавливается после травмы. По данным АС, королевский клуб не собирается вынуждать футболиста покидать команду и не оказывает на него никакого давления. Об этом сообщает Goal.com

В мае французский футболист перенёс операцию из-за разрыва мышц бедра. Первоначально сообщалось, что срок его восстановления может составить до года, однако близкие игрока категорически опровергли эти предположения. Реал Мадрид осторожно оценил ситуацию и заявил, что восстановление займёт от четырёх до пяти месяцев.

Восстановление Ферлана Менди и его контракт

В настоящее время восстановление Ферлана Менди проходит положительно. Если всё пойдёт по плану, уже в сентябре он сможет вернуться к тренировкам в общей группе. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2028 года, и после возвращения в строй он останется игроком команды.

Руководство клуба и тренерский штаб хорошо знают возможности французского футболиста. Здоровый Менди является гарантией надёжности на левом фланге обороны. Не случайно он сыграл важную роль в двух последних победах Реал Мадрида в Лиге чемпионов.

Конкуренция на левом фланге и будущее

Тем не менее в клубе заметно увеличилось число защитников, способных сыграть на левом фланге. Прошлым летом к команде присоединился Каррерас, а этим летом был приобретён Марк Кукурелья, тогда как Фран Гарсия перешёл в Реал Бетис. Сейчас в распоряжении Реал Мадрида находятся три левых защитника.

По данным источника, именно Менди считается главным кандидатом на возможный уход из клуба. Однако руководство не связывалось с футболистом и не требовало от него найти новую команду. В клубе прекрасно понимают, что из-за истории травм и нынешнего отсутствия игрока найти для него нового покупателя будет непросто.

Реал МадридФерлан МендиЛа ЛигаЛига ЧемпионовТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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