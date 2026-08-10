Райан Гиггз пытался убедить Эллиота Андерсона перейти в «Манчестер Юнайтед»

·66·Спорт
Райан Гиггз пытался убедить Эллиота Андерсона перейти в «Манчестер Юнайтед»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз пытался помешать полузащитнику Эллиоту Андерсону перейти в «Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна. По данным издания Касинолйзе, бывший валлийский футболист лично провёл переговоры на поле для гольфа в Португалии, чтобы убедить игрока сборной Англии выбрать «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.com.

Эта встреча состоялась в начале лета в Португалии. Вместе с Райаном Гиггзом в ней участвовал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Бардсли. Отмечается, что бывшие звёзды клуба до последнего пытались убедить 23-летнего футболиста перейти в красную часть Манчестера. Однако, несмотря на все усилия, полузащитник в итоге предпочёл рекордный переход на «Этихад Стэдиум».

Стоимость игрока, перешедшего из «Ноттингем Форест» в «Манчестер Сити», составила 116 миллионов фунтов стерлингов, что сделало его одним из самых дорогих британских футболистов в истории. Уже в первом матче за новую команду Андерсон назвал «Манчестер Сити» «королями Манчестера», вызвав бурные обсуждения среди болельщиков.

Признания Фила Бардсли о трансфере

Вспоминая подробности встречи, Фил Бардсли признал, что они с Гиггзом высоко оценивали талант Эллиота Андерсона и считали необходимым привлечь его в команду. По словам Бардсли, в тот момент сам футболист также сомневался относительно своего будущего.

При этом Бардсли не скрывал сомнений по поводу целесообразности тратить более 100 миллионов фунтов стерлингов на опорного полузащитника. «Если я трачу такие деньги, мне нужен игрок, который будет приносить команде 30–40 голов за сезон», — добавил бывший защитник.

Альтернативные планы «Манчестер Юнайтед»

Изначально «Манчестер Юнайтед» планировал опередить местного соперника и выиграть трансферную борьбу. Однако после того, как требования «Ноттингем Форест» превысили отметку в 100 миллионов фунтов стерлингов, руководство клуба решило выйти из борьбы. В итоге главный тренер Майкл Кэррик переключился на других кандидатов на трансферном рынке.

В итоге «Манчестер Юнайтед» подписал полузащитника «Челси» Андрея Сантоса и капитана «Астон Виллы» Юри Тилеманса. Фил Бардсли высоко оценил переход бельгийца за 35 миллионов фунтов стерлингов, подчеркнув, что его опыт и выигранные трофеи важны для команды Кэррика.

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