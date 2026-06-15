В Юнусабаде задержан сотрудник газоснабжения при получении взятки

В Юнусабадском районе города Ташкента при получении взятки был задержан сотрудник отдела газоснабжения.

Сообщается, что он обещал гражданину закрыть глаза на отсутствие газового счетчика и не принимать предусмотренные законодательством меры.

Согласно данным следствия, сотрудник был задержан правоохранительными органами в момент получения очередной взятки в размере 10,8 млн сумов.

Также установлено, что ранее он уже получил от этого же гражданина денежные средства в размере 1,2 млн сумов.

В настоящее время по данному факту получения незаконного материального вознаграждения проводятся следственные действия.

Правоохранительные органы изучают все обстоятельства дела.