В Юнусабаде задержан сотрудник газоснабжения при получении взятки
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В Юнусабадском районе города Ташкента при получении взятки был задержан сотрудник отдела газоснабжения.
Сообщается, что он обещал гражданину закрыть глаза на отсутствие газового счетчика и не принимать предусмотренные законодательством меры.
Согласно данным следствия, сотрудник был задержан правоохранительными органами в момент получения очередной взятки в размере 10,8 млн сумов.
Также установлено, что ранее он уже получил от этого же гражданина денежные средства в размере 1,2 млн сумов.
В настоящее время по данному факту получения незаконного материального вознаграждения проводятся следственные действия.
Правоохранительные органы изучают все обстоятельства дела.
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