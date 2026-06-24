В Узбекистане предложили ввести «День отцов»

Территориальные советы партии «Миллий тикланиш» в Андижанской, Бухарской и Ферганской областях выступили с инициативой введения в Узбекистане новой социальной даты — «Дня отцов».

Основная цель инициативы заключается в повышении ответственности отцов в воспитании детей, укреплении роли главы семьи и формировании здоровой духовной среды.

По мнению представителей партии, отец должен быть в семье примером мужества, ответственности и патриотизма. Его участие в воспитании детей важно не только для семьи, но и для стабильности общества в целом.

Авторы инициативы подчеркивают, что признание статуса отца в семье на государственном уровне будет способствовать правильному воспитанию молодого поколения и укреплению семейных ценностей.

На данный момент дополнительная информация о том, в какую дату будет отмечаться «День отцов» и в каком порядке будет рассмотрена эта инициатива, не предоставлена.