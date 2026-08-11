Кубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон Таун

·76·Спорт
Кубок английской лиги: Челси сыграет с Лутон Таун

Состоялась жеребьёвка второго раунда Кубка английской лиги (Карабао кап), по итогам которой определились первые соперники фаворитов турнира. Как сообщает Goal.com, Челси и Тоттенхэм примут на своих полях представителей низших дивизионов. Этот турнир считается одной из первых возможностей для команд английского футбола завоевать трофей в сезоне. Об этом сообщает Goal.com .

Челси, пять раз побеждавший в истории турнира, примет дома Лутон Таун. Эта пара считается одним из самых примечательных матчей южной части сетки. Синие в последний раз выигрывали этот кубок в 2015 году, когда в финале со счётом 2:0 был повержен Тоттенхэм под руководством Маурисио Почеттино.

Также Тоттенхэм, который сыграет перед своими болельщиками, примет Чарльтон Атлетик. Этот матч, который пройдёт в статусе лондонского дерби, станет первой официальной встречей команд с 2011 года. Напомним, что последний Кубок лиги в своей истории «шпоры» выиграли в 2008 году, одолев в финале Челси благодаря голам в дополнительное время.

Интересные пары южной и северной частей сетки

Чтобы сократить дальние поездки болельщиков, жеребьёвка традиционно проводилась с разделением на северную и южную части. В ещё одном интересном матче южной части Саутгемптон на своём поле сыграет с Вест Хэм Юнайтед. Противостояние этих команд напоминает матч уровня Премьер-лиги.

В северной части одной из центральных игр стало домашнее противостояние Ноттингем Форест и Лидс Юнайтед. Для Ноттингема, который в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги Европы, этот матч не будет простым. Кроме того, Ньюкасл Юнайтед примет Вест Бромвич Альбион, а Эвертон отправится в гости к Престон Норт Энд.

Действующий чемпион и планы на будущее

Манчестер Сити вступает в турнир в статусе действующего чемпиона. В финале прошлого сезона команда одержала драматичную победу над Арсеналом и завоевала свой девятый Кубок лиги. Тогда дубль молодого таланта Нико О’Райли во втором тайме принёс победу команде Пепа Гвардиолы. Этот успех позволил главному тренеру стать первым специалистом в истории английского футбола, выигравшим Кубок лиги пять раз.

Матчи второго раунда турнира планируется провести в течение недели, начинающейся 24 августа текущего года. Хотя основная жеребьёвка уже завершена, точное время начала встреч и трансляций на телеканалах, как ожидается, официально объявят в ближайшие дни.

Кубок КарабаоЧелсиТоттенхэмМанчестер СитиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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