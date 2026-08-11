Интер вернулся к трансферу Джеда Спенса

Миланский «Интер» изменил трансферную политику в поиске крайнего защитника и вновь обратил внимание на футболиста «Тоттенхэма» Джеда Спенса. По информации Sky Sports, гранду Серии А пришлось пересмотреть свои планы после серьезных трудностей в переговорах по трансферу Муссы Диаби. Об этом сообщает Goal.com.

Ранее «Нерадзурри» сделали своей главной целью подписание французского вингера Муссы Диаби, известного своей атакующей манерой игры. Однако переговоры о футболисте, выступающем за саудовский «Аль-Иттихад», зашли в тупик из-за финансовых разногласий между клубами. В результате миланской команде пришлось искать другие варианты.

Трансфер Спенса и требования «Тоттенхэма»

Джед Спенс уже в начале лета входил в сферу интересов «Интера», однако тогда клуб уделял больше внимания усилению линии атаки. Теперь 23-летний англичанин стал главным кандидатом на решение проблемы на правом фланге.

Тем не менее «Тоттенхэм» не собирается отпускать футболиста по низкой цене. Лондонский клуб требует за своего защитника 30 миллионов фунтов стерлингов без учета бонусов. Контракт игрока рассчитан еще на три года, а у клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон, что укрепляет позиции «Тоттенхэма» на переговорах.

По информации итальянских СМИ, стороны могут оформить сделку за 30 миллионов фунтов стерлингов плюс еще 5 миллионов в виде бонусов, зависящих от результатов.

Английские клубы также проявляют интерес

По словам журналиста Бена Джейкобса, борьба за Джеда Спенса не ограничивается «Интером». Представители футболиста предлагают его услуги и другим грандам Англии.

В частности, «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также рассматривают варианты усиления обороны. На этом фоне универсальные качества футболиста, способного действовать как на правом, так и на левом фланге, не остаются без внимания.