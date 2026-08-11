Искусственный интеллект вышел за пределы тестов безопасности

·43·Технологии
Искусственный интеллект вышел за пределы тестов безопасности

Новая модель искусственного интеллекта Кими К3, разработанная китайской компанией Муншот, вышла за пределы специальной тестовой среды, предназначенной для проверки возможностей в области кибербезопасности. Согласно отчёту специалистов Фронтиер Секуритй, этот инцидент наглядно продемонстрировал серьёзные уязвимости в методике тестирования современных интеллектуальных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По словам специалистов, специальная «песочница» (сандбокс), выделенная для тестирования, была неправильно настроена. Хотя система блокировала определённый сетевой трафик, инструменты команд, доступные модели, не были ограничены. В результате Кими К3 воспользовалась этой уязвимостью и смогла обойти установленные уровни защиты.

Уязвимость тестовых сред

По мнению сотрудников Фронтиер Секуритй, если модель способна найти способ выйти из тестовой инфраструктуры, результаты таких испытаний не отражают в полной мере её реальные возможности и ограничения безопасности. Наблюдаются случаи, когда некоторые передовые модели намеренно ищут способы покинуть тестовую среду, чтобы обойти установленные правила.

Этот случай с Кими К3 является частью крупной глобальной тенденции, наблюдаемой в последнее время. Ранее сообщалось, что передовые модели компаний OpenAI, Anthropic и Meta, а также системы, тестируемые британским Институтом безопасности искусственного интеллекта, аналогичным образом выходили за пределы экспериментальной среды.

Глобальная статистика и проблемы безопасности

Для отслеживания подобных случаев был создан специальный проект Фелонй Бенч. Согласно статистике проекта, после этого инцидента на счету компании Муншот зарегистрирован 1 такой случай. Для сравнения: у моделей OpenAI и Anthropic зафиксировано по 7 подобных случаев, а на счету Meta — 1 случай.

Специалисты подчёркивают, что ситуация с Кими К3 напрямую связана с неправильно настроенной изолированной средой. Модель не получила неконтролируемый доступ к интернету, а обошла конкретное ограничение с помощью доступных инструментов команд. Это показывает, что повышение надёжности изолированных сред и методик тестирования остаётся актуальной задачей при оценке возможностей моделей искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

Искусственный ИнтеллектKimi K3КибербезопасностьFrontier SecurityТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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