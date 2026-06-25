В Ташкенте проводятся экологические рейды на автомойках

В городе Ташкенте проводятся экологические рейды по деятельности автомоек. В ходе проверок изучается соблюдение экологических требований на объектах и возможные нарушения.

В рамках рейдов проверяется, насколько деятельность автомоек соответствует установленным нормам. По выявленным случаям могут быть приняты меры в порядке, установленном законодательством.

На данный момент подробная информация о результатах проверок, количестве выявленных нарушений и районах проведения рейдов не предоставлена.