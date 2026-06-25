В Ташкенте проводятся экологические рейды на автомойках

·2·Общество
В Ташкенте проводятся экологические рейды на автомойках

В городе Ташкенте проводятся экологические рейды по деятельности автомоек. В ходе проверок изучается соблюдение экологических требований на объектах и возможные нарушения.

В рамках рейдов проверяется, насколько деятельность автомоек соответствует установленным нормам. По выявленным случаям могут быть приняты меры в порядке, установленном законодательством.

На данный момент подробная информация о результатах проверок, количестве выявленных нарушений и районах проведения рейдов не предоставлена.

Лицо в военной форме просматривает документы с двумя людьми на улице.Пункт мойки автомобилей с надписью «Moyka», расположенный рядом с многоэтажным зданием.
ТашкентАвтомойкиЭкологияЭкорейдНарушение
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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