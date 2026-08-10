YouTube резко изменил условия монетизации для создателей контента

·46·Технологии
YouTube резко изменил условия монетизации для создателей контента

Платформа YouTube, принадлежащая компании Google, объявила о значительном ужесточении условий монетизации для новых авторов. Эти изменения означают, что от создателей, впервые намеревающихся начать зарабатывать на платформе, потребуется вдвое больше времени и активности, что вызывает широкое обсуждение в мире цифрового творчества. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, согласно новым правилам, чтобы присоединиться к YouTube Партнер Програм и начать зарабатывать на рекламе и подписках, создатели должны за последний год набрать не менее 8 тысяч часов просмотра или достичь 20 миллионов просмотров видео Шортс за последние 90 дней. Напомним, действующие требования включали 4 тысячи часов просмотра и 10 миллионов просмотров Шортс.

Указанные изменения должны вступить в силу 1 февраля текущего года. Однако представители компании отмечают, что они не коснутся действующих авторов, которые уже успели стать участниками YouTube Партнер Програм. Условия их монетизации останутся без изменений.

Новые требования для авторов Шортс

Также YouTube сообщил, что для продолжения получения дохода через YouTube Шортс Креаторс Пул авторам необходимо сохранять порог в 10 миллионов просмотров за каждый 90-дневный период. Если канал опустится ниже этого показателя, он останется в партнёрской программе и продолжит получать доход от длинных видео, однако доход от Шортс восстановится только после возвращения показателей к требуемому уровню.

Согласно официальному заявлению компании, такие ограничения вводятся для адаптации к стремительным темпам роста платформы YouTube. Сегодня на платформе ежедневно фиксируется более 200 миллиардов просмотров Шортс, а на экранах телевизоров пользователи смотрят свыше миллиарда часов контента.

Рыночный контекст и другие платформы

Новые правила усложнят новым авторам доступ к программе монетизации YouTube и сохранение участия в ней. Это, в свою очередь, может усилить давление на молодых создателей, которым необходимо постоянно привлекать большую аудиторию, и ограничить возможности новых участников быстро начать зарабатывать.

В то же время YouTube объявил о расширении более доступной подписки Премиум Lite на все страны, где доступен YouTube Премиум. Доход от этой подписки распределяется следующим образом: 55% получают авторы длинных видео, а 45% — создатели Шортс.

Стоит отметить, что рынок социальных сетей и цифровые платформы активно пересматривают свои программы стимулирования. Например, платформа Кс (бывший Twitter) под руководством Elon Musk также обновила вознаграждения для авторов и перешла к поощрению только оригинального контента, тогда как Facebook запустил новые программы для привлечения авторов из TikTok и YouTube.

YouTubeМонетизацияТехнологииShortsGoogle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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