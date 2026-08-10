Кулер Мастер начал продажи нового адаптера, защищающего видеокарты от перегрева и возгорания
Компания Кулер Мастер, один из лидеров рынка компьютерного оборудования, официально начала продажи устройства GPU Шиелд Адаптер (КМА-КЭПК16КсКсБК1-ГЛ), предназначенного для безопасного использования современных видеокарт. Устройство впервые представили на выставке КЭС 2026, а в некоторых источниках его также называют GPU Гуард. По данным иксбт.ком, это не обычный удлинитель кабеля, а сложная двухступенчатая система безопасности, защищающая самые дорогие компоненты видеокарт от возгорания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Известно, что разъём питания 12В-2х6, используемый в видеокартах последнего поколения, имеет особую конструкцию, из-за чего существует высокий риск неполного подключения. Именно это часто приводит к перегреву и оплавлению контактов, а также выходу из строя всего графического адаптера. Новый адаптер, разработанный специалистами Кулер Мастер, призван предотвращать подобные аварийные ситуации.
Двухступенчатая система защиты и её возможностиМеханизм защиты нового устройства GPU Шиелд Адаптер состоит из двух этапов и обеспечивает пользователю дополнительное спокойствие. Первый этап предусматривает визуальную и звуковую систему оповещения. Если разъём подключён правильно и плотно, специальный световой индикатор на устройстве загорается зелёным. При ошибке или неполном подключении индикатор сразу становится красным и подаёт звуковой сигнал, предупреждая пользователя.
Второй этап основан на более сложной технологии, которая непрерывно отслеживает электрический ток в реальном времени. Если система обнаруживает аномалию, скачок напряжения или опасное отклонение, устройство немедленно вмешивается и защищает видеокарту от повреждений. Это особенно важно для владельцев современных флагманских видеокарт NVIDIA и других моделей, требующих высокой мощности.
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