Кулер Мастер начал продажи нового адаптера, защищающего видеокарты от перегрева и возгорания

Компания Кулер Мастер, один из лидеров рынка компьютерного оборудования, официально начала продажи устройства GPU Шиелд Адаптер (КМА-КЭПК16КсКсБК1-ГЛ), предназначенного для безопасного использования современных видеокарт. Устройство впервые представили на выставке КЭС 2026, а в некоторых источниках его также называют GPU Гуард. По данным иксбт.ком, это не обычный удлинитель кабеля, а сложная двухступенчатая система безопасности, защищающая самые дорогие компоненты видеокарт от возгорания. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Известно, что разъём питания 12В-2х6, используемый в видеокартах последнего поколения, имеет особую конструкцию, из-за чего существует высокий риск неполного подключения. Именно это часто приводит к перегреву и оплавлению контактов, а также выходу из строя всего графического адаптера. Новый адаптер, разработанный специалистами Кулер Мастер, призван предотвращать подобные аварийные ситуации.

Двухступенчатая система защиты и её возможности

Механизм защиты нового устройства GPU Шиелд Адаптер состоит из двух этапов и обеспечивает пользователю дополнительное спокойствие. Первый этап предусматривает визуальную и звуковую систему оповещения. Если разъём подключён правильно и плотно, специальный световой индикатор на устройстве загорается зелёным. При ошибке или неполном подключении индикатор сразу становится красным и подаёт звуковой сигнал, предупреждая пользователя.

Второй этап основан на более сложной технологии, которая непрерывно отслеживает электрический ток в реальном времени. Если система обнаруживает аномалию, скачок напряжения или опасное отклонение, устройство немедленно вмешивается и защищает видеокарту от повреждений. Это особенно важно для владельцев современных флагманских видеокарт NVIDIA и других моделей, требующих высокой мощности.

Цена и география продаж

В настоящее время продажи этого полезного устройства начались сначала на рынке Китая. Его цена на местном рынке составляет примерно 50 долларов США. По словам специалистов, одно из главных преимуществ адаптера заключается в том, что он без проблем работает не только с продукцией одного бренда, но и с блоками питания любых производителей. В ближайшем будущем ожидается запуск продаж адаптера на рынках других стран.