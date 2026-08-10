Представлена клавиатура Повер Кейбоард в стиле БлакБеррй для смартфонов

Компания Кликс Течнологй, поставившая перед собой цель вернуть физические клавиатуры для смартфонов, начала поставки устройства Повер Кейбоард с поддержкой МагСафе. Как сообщает иксбт.ком, этот гаджет стоимостью 99 долларов после определённых задержек начали отправлять покупателям летом, и к прошлой неделе владельцам доставили 75% устройств из первой партии предварительных заказов. Об этом TechCrunch.ком сообщает .

Эта новая выдвижная клавиатура с тактильными клавишами способна адаптироваться к устройствам разных размеров и поддерживает использование в портретном или альбомном режиме. Компания подчёркивает, что устройство возвращает любому современному смартфону ощущения от клавиатуры легендарных устройств БлакБеррй. Новинка также служит своеобразным испытанием для первого смартфона Кликс Коммуникатор со встроенной физической клавиатурой, который Кликс, как ожидается, представит в конце этого года.

Основные возможности и конструкция устройства

Повер Кейбоард призвана стать альтернативой экранным клавиатурам для пользователей, которым не хватает скорости и надёжности набора на компактной физической клавиатуре. Однако, по данным иксбт.ком, в текущей версии устройство сталкивается с той же проблемой, что и предыдущая клавиатура компании в формате чехла для смартфона. В частности, оно может утяжелять верхнюю часть смартфона, особенно при использовании крупных моделей вроде iPhone 17 Pro Max или Pixel 10 КсЛ, и затруднять удержание устройства в портретном режиме.

Тем не менее само устройство тщательно изготовлено и производит впечатление качественного продукта, который наверняка привлечёт внимание пользователей, скучающих по стилю БлакБеррй. При распаковке покупатели обнаруживают специальные защитные плёнки от царапин и полноцветное краткое руководство пользователя, что подчёркивает премиальный уровень упаковки.

Особенности подключения и использования

Аккумулятор устройства можно заряжать через USB-C, хотя тестировщику оно уже пришло заряженным. Для подключения к смартфону по Bluetooth необходимо зажать кнопку питания и выдвинуть клавиатуру. Во время тестирования подключение к устройству на Android прошло без проблем, однако при переходе на iPhone возникли некоторые сложности.

Согласно руководству, для добавления второго устройства Bluetooth необходимо зажать кнопку питания вместе с цифровой клавишей. На практике полностью удалить устройство из памяти можно только с помощью мобильного приложения Кликс. Клавиатура крепится к смартфону через МагСафе или Ки2, а для телефонов без поддержки этих технологий можно использовать специальное клейкое кольцо или чехол с магнитным профилем.