В Бухаре 7-летний ребенок застрял рукой в замке

·38·Общество
В Бухаре 7-летний ребенок застрял рукой в замке

В городе Бухара потребовалась помощь спасателей после того, как рука 7-летнего ребенка застряла в металлическом замке.

Сообщается, что в областное управление по чрезвычайным ситуациям поступило обращение о том, что в одном из домов на территории МСГ «Гулшан» рука ребенка застряла в металлическом изделии.

После получения сообщения спасатели оперативно прибыли на место происшествия и с помощью специальных технических средств осторожно освободили руку ребенка.

Благодаря оперативным действиям мальчик не получил серьезных травм. Сообщается, что в настоящее время его состояние хорошее.

Специалисты рекомендуют родителям хранить различные металлические изделия, замки и другие потенциально опасные предметы в местах, недоступных для маленьких детей.

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