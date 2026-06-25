В Ташкенте арестован мужчина за домогательства к женщине в автобусе

В суде Бектемирского района города Ташкента было рассмотрено дело о совершении действий сексуального характера в отношении женщины в автобусе.

Согласно материалам дела, 23 июня 50-летний мужчина в автобусе маршрута №93 допустил домогательства в отношении сидящей рядом женщины.

После того как пострадавшая закричала и позвала на помощь, мужчина попытался сбежать из автобуса. Когда водитель закрыл двери, он устроил скандал, пытался выбить двери и использовал нецензурную брань.

На место происшествия прибыли сотрудники органов внутренних дел. Мужчина не подчинился их законным требованиям и оказал сопротивление.

На судебном заседании он полностью признал свою вину, пояснив, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд назначил ему административный арест на 15 суток и штраф в размере 2 миллионов 60 тысяч сумов.