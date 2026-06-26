В Ташкенте провели профилактическую беседу с немецкими блогерами

В Ташкенте немецкие блогеры Майк и Яник были кратковременно задержаны правоохранительными органами перед началом встречи с поклонниками.

Сообщается, что на мероприятие с участием тиктокеров, известных под названием «филяй-филяй», собралось большое количество людей. В связи с этим меры безопасности были усилены, и с блогерами провели профилактическую беседу.

Инцидент длился недолго. После беседы Майк и Яник были отпущены. Несмотря на задержку, запланированная автограф-сессия состоялась, и блогеры встретились со своими фанатами.

В настоящее время участники проекта «филяй-филяй» продолжают свое путешествие по странам СНГ. Помимо Узбекистана, в программу их поездки включены Казахстан и Кыргызстан.