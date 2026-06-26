Скандал в Ташкенте: почему были задержаны немецкие блогеры Майк и Яник?!

На улицах нашей столицы наступили по-настоящему волнительные минуты! Встреча популярных немецких тиктокеров Майка и Яника в Ташкенте началась с неожиданного сюжетного поворота. Пока фанаты ждали своих любимых блогеров, в ситуацию были вынуждены вмешаться сотрудники УВД города Ташкента.

Давайте подробно разберем, что на самом деле произошло на месте событий.

Массовое скопление людей и вмешательство МВД

Популярный проект блогеров "филай-филай" (флй-флй) в рамках которого была организована фан-встреча, перед началом которой в назначенном месте собралось огромное количество людей.

Причина: Чрезмерное скопление фанатов и необходимость усиления мер безопасности.

Мера: В целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности сотрудники правоохранительных органов временно взяли тиктокеров под контроль.

Профилактическая беседа и долгожданная сессия автографов

Друзья, поводов для беспокойства нет! Это происшествие длилось совсем недолго. После краткого разъяснения правил безопасности и профилактической беседы сотрудники МВД сразу же их отпустили.

Несмотря на небольшую задержку, сессия автографов, которую так ждали поклонники, прошла в прекрасном настроении! Участники проекта встретились лицом к лицу с узбекистанской молодежью и своими фанатами, отлично проведя время.

Путешествие «филайщиков» по СНГ продолжается

После таких захватывающих приключений в Ташкенте Майк и Яник не планируют останавливаться. Их интересный тур по странам Центральной Азии и СНГ продолжается. В график следующих поездок блогеров, помимо Узбекистана, включены соседние Казахстан и Кыргызстан государства.

Посмотрим, как пройдут фан-встречи в соседних странах!