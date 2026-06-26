«Чистка» в хокимиятах Ташкента: 29 сотрудников совершили преступления
Громкий скандал в системе управления столицей! По решению Кенгаша народных депутатов в системе хокимиятов города и районов Ташкента выявлены масштабные правонарушения. Проще говоря, прошел масштабный рейд против коррупции и скрытых схем.
Ознакомьтесь с самыми шокирующими цифрами и фактами, выявленными в результате проверок:
Что говорят цифры? Оперативная статистика
Показатель
Результат проверки
Сотрудники, совершившие преступления
29 человек
Выявленные административные правонарушения
1 353 случая
Скрытые предприниматели в системе
167 человек
Сэкономленные бюджетные средства
2 миллиарда сумов
Конфликт интересов: «предприниматели» в хокимияте
В ловушку попали и те, кто, занимая государственные должности, тайно развивал личный бизнес. Целых 167 сотрудников одновременно с государственной службой являлись участниками и учредителями различных коммерческих организаций.
После этого были приняты законные меры: 13 чиновников были немедленно освобождены от занимаемых должностей, а деятельность ряда связанных с ними предприятий была полностью прекращена.
Секреты системы «Э-карор»: что скрывали от народа?
Выяснилось, что существуют серьезные проблемы и с прозрачностью решений, принимаемых хокимиятами. Например, в январе 2026 года более 50 процентов (более половины) документов, принятых через систему «Э-карор», были намеренно скрыты от общественности.
После проведенной работы к апрелю 2026 года этот показатель несколько улучшился, и уровень открытости был доведен до 67 процентов. Однако значительная часть по-прежнему остается закрытой.
Финансовый барьер и профилактика
Служба комплаенс-контроля по противодействию коррупции активно участвовала в данных проверках и зафиксировала следующие результаты:
Защита бюджета: В результате контрольных мероприятий государству удалось предотвратить разграбление 2 миллиардов сумов и сэкономить эти средства в бюджете.
Контроль кадров: 8 кандидатов, желавших поступить на работу в систему хокимията, но имевших «нечистое» прошлое, были отклонены без проведения собеседования.
Официальные предупреждения: С 49 сотрудниками, находившимися на грани нарушения закона, были проведены разъяснительные беседы, а еще 55 сотрудников получили официальные предупреждения от комиссий по этике и морали.
В заключение: Контроль и прозрачность в управлении столицей усиливаются. Продолжается системная работа по привлечению к ответственности любого сотрудника, независимо от должности, нарушившего дисциплину или замешанного в коррупции.
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