«Чистка» в хокимиятах Ташкента: 29 сотрудников совершили преступления

·61·Общество
«Чистка» в хокимиятах Ташкента: 29 сотрудников совершили преступления

Громкий скандал в системе управления столицей! По решению Кенгаша народных депутатов в системе хокимиятов города и районов Ташкента выявлены масштабные правонарушения. Проще говоря, прошел масштабный рейд против коррупции и скрытых схем.

Ознакомьтесь с самыми шокирующими цифрами и фактами, выявленными в результате проверок:

Что говорят цифры? Оперативная статистика

Показатель

Результат проверки

Сотрудники, совершившие преступления

29 человек

Выявленные административные правонарушения

1 353 случая

Скрытые предприниматели в системе

167 человек

Сэкономленные бюджетные средства

2 миллиарда сумов

Конфликт интересов: «предприниматели» в хокимияте

В ловушку попали и те, кто, занимая государственные должности, тайно развивал личный бизнес. Целых 167 сотрудников одновременно с государственной службой являлись участниками и учредителями различных коммерческих организаций.

После этого были приняты законные меры: 13 чиновников были немедленно освобождены от занимаемых должностей, а деятельность ряда связанных с ними предприятий была полностью прекращена.

Секреты системы «Э-карор»: что скрывали от народа?

Выяснилось, что существуют серьезные проблемы и с прозрачностью решений, принимаемых хокимиятами. Например, в январе 2026 года более 50 процентов (более половины) документов, принятых через систему «Э-карор», были намеренно скрыты от общественности.

После проведенной работы к апрелю 2026 года этот показатель несколько улучшился, и уровень открытости был доведен до 67 процентов. Однако значительная часть по-прежнему остается закрытой.

Финансовый барьер и профилактика

Служба комплаенс-контроля по противодействию коррупции активно участвовала в данных проверках и зафиксировала следующие результаты:

  • Защита бюджета: В результате контрольных мероприятий государству удалось предотвратить разграбление 2 миллиардов сумов и сэкономить эти средства в бюджете.

  • Контроль кадров: 8 кандидатов, желавших поступить на работу в систему хокимията, но имевших «нечистое» прошлое, были отклонены без проведения собеседования.

  • Официальные предупреждения: С 49 сотрудниками, находившимися на грани нарушения закона, были проведены разъяснительные беседы, а еще 55 сотрудников получили официальные предупреждения от комиссий по этике и морали.

В заключение: Контроль и прозрачность в управлении столицей усиливаются. Продолжается системная работа по привлечению к ответственности любого сотрудника, независимо от должности, нарушившего дисциплину или замешанного в коррупции.

ТашкентКенгаш народных депутатовКенгаш народных депутатовКенгашЭ-карор
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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