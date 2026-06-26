Неожиданная картина на свадьбе: гости увлеклись футболом

·0·Общество
Неожиданная картина на свадьбе: гости увлеклись футболом

На одной из свадеб в Узбекистане наблюдались незабываемые моменты для любителей футбола. Поскольку матч сборной Узбекистана против Португалии совпал по времени с торжеством, молодожены и гости смотрели игру вместе.

На видео видно, что, несмотря на свадебное празднование, большая часть гостей собралась перед телевизором, с волнением наблюдая за каждым опасным моментом. Даже жених и невеста не отрывали глаз от ключевых моментов встречи.

Данное видео быстро распространилось в социальных сетях, вызвав тысячи комментариев и репостов. Многие расценили это как яркое проявление высокого интереса к важным событиям в истории узбекского футбола и безграничной любви к национальной сборной.

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Charos
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