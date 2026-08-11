Между Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спор

·35·Технологии
Между Рипплинг и стартапом Рунлаер начался патентный спор

Компания Рипплинг, поставляющая программное обеспечение для управления персоналом, подала в суд на небольшой стартап Рунлаер. Согласно судебным документам, оказавшимся в распоряжении TechCrunch, крупная компания обвиняет Рунлаер в нарушении трёх своих патентов. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Этот встречный иск стал последним этапом взаимного конфликта: в прошлом месяце стартап Рунлаер подал в суд на Рипплинг, обвинив компанию в нарушении договора и краже идей продукта. Конфликт между компаниями начался почти год назад во время тестирования продукта Рунлаер.

Конфликт после тестирования и собственные решения

После того как стороны не смогли договориться о цене, тестовый период не перерос в платный контракт. В результате Рипплинг создала собственный МКП-сервер и вскоре планирует вывести его на рынок в качестве конкурента продукта Рунлаер. Рипплинг обычно превращает технологии, созданные для внутренних нужд, в коммерческие продукты.

Рунлаер был запущен около года назад. Стартап объединяет шлюз МКП с открытым стандартом, который позволяет ИИ-агентам самостоятельно работать с данными и программными системами, и функции кибербезопасности. К настоящему моменту стартап привлёк в общей сложности 42 миллиона долларов инвестиций.

Резкие заявления в судебных исках

Одна из наиболее примечательных деталей судебных документов заключается в следующем: по словам представителей Рунлаер, один из сотрудников Рипплинг написал основателю компании Андрев Берман письмо, предупредив, что его работодатель копирует продукт стартапа. Однако пресс-секретарь Рипплинг сообщил TechCrunch, что впоследствии этот сотрудник изменил своё мнение.

В свою очередь, представители Рипплинг утверждают, что Рунлаер сразу после подачи иска против компании был уведомлён о нарушении собственных патентов. По мнению специалистов, этот иск может использоваться как инструмент давления, чтобы заставить Рунлаер сесть за стол переговоров.

Основатель Рунлаер Андрев Берман резко осудил ситуацию, заявив: &лакуо;Это отчаянная и мстительная попытка скрыть присвоение нашей собственной технологии. Наш продукт на основе ИИ не имеет никакого отношения к этим патентам&ракуо;.

RipplingRunlayerИскусственный ИнтеллектТехнологииСудебный Спор
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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