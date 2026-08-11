Alphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллект

·32·Технологии
Alphabet привлекает до $25 млрд долга для покрытия расходов на искусственный интеллект

Alphabet, материнская компания Google, планирует привлечь в США от $20 млрд до $25 млрд за счёт выпуска новых облигаций. По данным иксбт.ком, этот шаг направлен на финансирование рекордных расходов технологического гиганта на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Компания может выпустить на рынок 10 видов ценных бумаг со сроками погашения от 2 до 40 лет. Полученные средства планируется направить на общекорпоративные нужды, включая строительство вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, капитальные расходы и рефинансирование существующего долга.

Резкий рост заимствований на технологическом рынке

Инициатива по привлечению нового долга была объявлена вскоре после того, как Alphabet во второй раз за год повысила прогноз капитальных расходов. Стремительный рост затрат в сфере искусственного интеллекта неоднозначно воспринимался инвесторами и привёл к резкому падению акций компании.

По итогам последнего квартала Alphabet впервые в истории зафиксировала отрицательный свободный денежный поток. Это усилило вопросы о том, когда масштабные инвестиции в многомиллиардную вычислительную инфраструктуру начнут окупаться и приносить прибыль.

Тем не менее Alphabet продолжает диверсифицировать источники финансирования. В начале текущего года компания привлекла почти $85 млрд за счёт размещения акций, в том числе благодаря инвестициям Беркшире Хатавай. Кроме того, были выпущены облигации в японских иенах, швейцарских франках и британских фунтах, среди которых оказалась даже уникальная ценная бумага со сроком погашения 100 лет.

Общерыночная тенденция и обеспокоенность инвесторов

Согласно анализу Reuters на основе данных ЛСЭГ, тенденция к привлечению заёмных средств характерна для всей технологической отрасли. В частности, Amazon, Meta и Oracle выпустили облигации почти на $194 млрд за первые 7 месяцев года — на 79% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

По прогнозам экспертов, крупнейшие технологические компании потратят более $730 млрд на технологии искусственного интеллекта только в 2026 году. Даже огромных денежных потоков таких гигантов недостаточно, чтобы полностью покрыть масштаб инвестиций.

Спрос на облигации Alphabet на рынке остаётся высоким, однако инвесторы тщательнее, чем когда-либо, оценивают рынок, стремясь убедиться, что будущие доходы от искусственного интеллекта полностью оправдают расходы такого масштаба.

AlphabetИскусственный ИнтеллектОблигацииТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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